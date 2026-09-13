Sevgili Kova, bu hafta Uranüs alışılmadık bir şeyler deneme isteğinizi kışkırtıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Kovalar, partneriyle klasik bir akşam yerine hiç denemedikleri bir planla ilişkilerine tazelik katabilir; rutine sıkışmak sizi asıl yoran şey. Bekar Kovalar için hafta, arkadaş çevresinden birinin aslında düşündüğünüzden daha fazla ilginizi çektiğini fark etme haftası olabilir. Duygularınızı analiz etmeyi seviyorsunuz ama bazen sadece hissetmek yeterli; mesafenizi bir kalkan gibi kullanmak yerine biraz açık kapı bırakın. Farklı olmanız aşkı engellemiyor, aksine onu daha ilginç kılıyor.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…