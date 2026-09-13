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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Kova Burcu chevron-right-grey 14 Eylül - 20 Eylül Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Eylül - 20 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 14 Eylül - 20 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Uranüs alışılmadık bir şeyler deneme isteğinizi kışkırtıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Kovalar, partneriyle klasik bir akşam yerine hiç denemedikleri bir planla ilişkilerine tazelik katabilir; rutine sıkışmak sizi asıl yoran şey. Bekar Kovalar için hafta, arkadaş çevresinden birinin aslında düşündüğünüzden daha fazla ilginizi çektiğini fark etme haftası olabilir. Duygularınızı analiz etmeyi seviyorsunuz ama bazen sadece hissetmek yeterli; mesafenizi bir kalkan gibi kullanmak yerine biraz açık kapı bırakın. Farklı olmanız aşkı engellemiyor, aksine onu daha ilginç kılıyor.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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