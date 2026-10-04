Sevgili Kova, çalışırken ekrana saatlerce bakmak bu hafta başını ağrıtabilir; Uranüs'ün Mars'la kurduğu uyumlu açı zihnini fazla hızlı çalıştırıp ani bir gerginliğe de yol açabilir. Her saat başı gözlerini ekrandan kaldırıp uzağa bakmak ve bileklerini çevirmek fayda sağlar. Hafta sonuna doğru Yeniay dolaşım ve baldır bölgene dikkat etmeni gerektiriyor; uzun yolculukta ya da uçuşta ayaklarını hareket ettirmek şişliği önler. Kariyerdeki bir stresi bedenine taşımana neden olabilecek Venüs retrosu, akşamları kısa bir yürüyüşle günü kapatmanı öneriyor. Öğle arasında on beş dakika ekransız kalmak da kaslarını gevşetir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…