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Süleyman Seba'nın Akaretler'deki Evi Satışa Hazırlanıyor: Beşiktaş'a Müze Ev Çağrısı

Süleyman Seba'nın Akaretler'deki Evi Satışa Hazırlanıyor: Beşiktaş'a Müze Ev Çağrısı

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 17:58
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Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın uzun yıllar yaşadığı Akaretler'deki daireyle ilgili hukuki süreç sona yaklaşıyor. Mirasçısı olduğunu öne süren iki kişinin talebinin reddedilmesinin ardından dairenin akıbeti merak konusu olurken, camiadan da dikkat çeken bir çağrı geldi.

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Başkanlığının ilk yılında aldığı daire.

Başkanlığının ilk yılında aldığı daire.

Süleyman Seba, 1984'te Beşiktaş başkanlığına seçilmesinin ardından iş yerine ve kulübe yakın olan Akaretler Dibekçi Sokak'taki Mutlu Apartmanı'nda yaklaşık 100 metrekarelik, 2+1 bir daire satın aldı. Hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği bu evde, başkanlığı boyunca Beşiktaş'ı ilgilendiren kritik kararların konuşulduğu pek çok toplantıya da ev sahipliği yaptı. Turkish Post'un aktardığına göre kulübün tesisleşme hamleleri, müze projeleri ve sportif planlamalarına ilişkin görüşmelerin önemli bir kısmı bu dairede gerçekleşti.

Mahkeme akrabalık bağı bulmadı.

Mahkeme akrabalık bağı bulmadı.

Seba'nın hayatını kaybetmesinin ardından daire bir miras davasına konu oldu. Milliyet yazarı Attila Gökçe'nin aktardığına göre İstanbul 33. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde veraset ve intikal davası açan anne ve kızı, dedelerinin Abhazya'dan aynı yıllarda Adapazarı'na göç ettiğini öne sürerek Seba ile akraba olduklarını iddia etti, ancak mahkeme yargılama sonunda akrabalık bağı bulunmadığına karar verdi. İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi ise dairenin kamu adına Hazine'ye geçmesine ilişkin başvuruyu incelemeye aldı. Kararın kesinleşmesinin ardından dairenin Hazine'ye devredilmesi ve satışa çıkarılması beklenirken, Seba'nın ruhsatlı silahları da bu süreçte adli emanete teslim edildi.

Beşiktaş'a müze ev çağrısı.

Beşiktaş'a müze ev çağrısı.

Dairenin anahtarı, bakım ve temizliğin yapılması, bazı hatıra eşyalarının da kulüp binasında kurulmakta olan müzeye taşınması için eski kaptan Tayfur Havutçu'ya teslim edildi. Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in üstlendiği Süleyman Seba Müzesi için gereken materyaller ya da kopyaları mahkeme ve savcılığın izniyle kulübe taşınıyor. Hazine'ye geçmesi halinde dairenin satışının mümkün olabileceğini belirten Gökçe, Beşiktaş yönetimine evi satın alıp Seba'nın kişisel eşyalarıyla düzenleyerek 'Süleyman Seba Müze Evi' adıyla açma çağrısında bulundu. Gökçe, 'Efendim, Seba'nın hayatındaki en değerli varlığı Beşiktaş'tı. Eşi, çocukları ve ailesi Beşiktaş'tı. O dairenin, hukuka ve yasalara uygun biçimde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne satılmasını öneriyorum' dedi. Sözcü'de yayımlanan bir köşe yazısında ise bu önerinin zaman zaman seçim vaatlerinde hatırlandığı ancak bugüne kadar hayata geçirilmediği hatırlatıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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