Süleyman Seba'nın Akaretler'deki Evi Satışa Hazırlanıyor: Beşiktaş'a Müze Ev Çağrısı
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Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın uzun yıllar yaşadığı Akaretler'deki daireyle ilgili hukuki süreç sona yaklaşıyor. Mirasçısı olduğunu öne süren iki kişinin talebinin reddedilmesinin ardından dairenin akıbeti merak konusu olurken, camiadan da dikkat çeken bir çağrı geldi.
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Başkanlığının ilk yılında aldığı daire.
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Mahkeme akrabalık bağı bulmadı.
Beşiktaş'a müze ev çağrısı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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