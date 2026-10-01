Süleyman Seba'nın Akaretler'deki Evi Satışa Hazırlanıyor: Beşiktaş'a Müze Ev Çağrısı

Dairenin anahtarı, bakım ve temizliğin yapılması, bazı hatıra eşyalarının da kulüp binasında kurulmakta olan müzeye taşınması için eski kaptan Tayfur Havutçu'ya teslim edildi. Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in üstlendiği Süleyman Seba Müzesi için gereken materyaller ya da kopyaları mahkeme ve savcılığın izniyle kulübe taşınıyor. Hazine'ye geçmesi halinde dairenin satışının mümkün olabileceğini belirten Gökçe, Beşiktaş yönetimine evi satın alıp Seba'nın kişisel eşyalarıyla düzenleyerek 'Süleyman Seba Müze Evi' adıyla açma çağrısında bulundu. Gökçe, 'Efendim, Seba'nın hayatındaki en değerli varlığı Beşiktaş'tı. Eşi, çocukları ve ailesi Beşiktaş'tı. O dairenin, hukuka ve yasalara uygun biçimde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne satılmasını öneriyorum' dedi. Sözcü'de yayımlanan bir köşe yazısında ise bu önerinin zaman zaman seçim vaatlerinde hatırlandığı ancak bugüne kadar hayata geçirilmediği hatırlatıldı.