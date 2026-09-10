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'Ben Dobrayım' Diyenler Dikkat: Havalı Sandığınız 7 Davranış Aslında Kabalık Olarak Görülüyor

'Ben Dobrayım' Diyenler Dikkat: Havalı Sandığınız 7 Davranış Aslında Kabalık Olarak Görülüyor

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 15:04
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Bazı davranışlar aynada güçlü görünür ama karşı taraftan bakıldığında bambaşka bir şeye dönüşür. Sürekli çalıştığını anlatmak, az uykuyla övünmek ya da 'ben dobrayım' diyerek sert konuşmak; bunların hepsi kişiye kendini disiplinli, bağımsız ve dürüst gösterdiğini düşündürür. Oysa karşıdaki insan aynı davranışları çoğu zaman kabalık, üstünlük kurma çabası ya da ilgisizlik olarak okuyor. 

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Yorgunluğu Statü Sanmak: 'İzin Yok' Zihniyeti ve Az Uykuyla Övünmek

Yorgunluğu Statü Sanmak: 'İzin Yok' Zihniyeti ve Az Uykuyla Övünmek

Listenin başında, dinlenmeyi zayıflık gibi sunan 'izin yok' tavrı geliyor. Sürekli çalıştığını, hafta sonu tanımadığını, yıllardır tatile çıkmadığını anlatan biri kendini disiplinli gösterdiğini düşünür; karşı tarafta ise bu genellikle bir övünme ya da örtük bir suçlama olarak algılanır.

Aynı damardan beslenen bir başka alışkanlık da yorgunluk yarışması. Türkiye'de özellikle sınav ve mesai kültürü içinde çok tanıdık bir cümledir: 'Ben sadece üç saat uyudum.' Bunu söylemek etkileyicilik değil, karşınızdakinin yorgunluğunu küçümseme etkisi yaratıyor.

Konu üzerine çalışan gazeteci ve New America bünyesindeki Better Life Lab'in direktörü Brigid Schulte, aşırı çalışmanın kişisel bir tercih gibi sunulmasına itiraz ediyor. Yıllara dayanan araştırmasından çıkardığı sonuç net: 'Sorun sizde değil. Değişmesi gereken şey sistemler ve kültürler.'

Mesafeyi Güç Sanmak: Ghosting, Aşırı Bağımsızlık ve Kayıtsızlık

Mesafeyi Güç Sanmak: Ghosting, Aşırı Bağımsızlık ve Kayıtsızlık

Bir ilişkiyi ya da arkadaşlığı hiçbir açıklama yapmadan bitirmek, yani ghosting, kendini korumanın en kestirme yolu gibi görünebilir. Karşı taraftaysa çoğu zaman saygısızlık olarak okunur; çünkü kapatılmamış bir konuşma geriye cevaplanmamış sorular bırakır.

Yardım kabul etmemek de benzer bir yanılgı. Her işi tek başına halletmek olgunluk göstergesi sanılır ama bu tutum kişiyi zamanla yalnızlığa sürükleyebiliyor; çünkü yardım istemek aynı zamanda bağ kurmanın bir yolu.

Üçüncüsü ise hiçbir şeye aldırmama tavrı. Umursamaz görünmek soğukkanlılık olarak algılanmayı hedefler; pratikte ise karşı tarafa 'senin önemsediğin şey benim için değersiz' mesajını verir.

Sertliği Samimiyet Sanmak: 'Ben Dobrayım' Savunması

Sertliği Samimiyet Sanmak: 'Ben Dobrayım' Savunması

Çevremizde en sık duyulan gerekçelerden biri: 'Ben dobrayım.' Kırıcı dürüstlük, doğruyu söylemenin tek başına en yüksek erdem olduğu varsayımına yaslanır; oysa neyin söylendiği kadar nasıl söylendiği de önemlidir.

Psikolog Jonice Webb, Psychology Today'deki yazısında bu eğilimin kökenine dikkat çekiyor. Webb'e göre kırıcı dürüstlüğü savunan kişiler genellikle duyguların önemsenmediği ailelerde büyümüş oluyor ve karşısındakinin hislerinin de hesaba katılması gerektiğini kavramakta zorlanıyor. Onun önerdiği alternatif ise merhametli dürüstlük: Acı veren gerçeği söylerken karşındakinin duygusuna da yer açmak.

Listeyi kapatan davranış da bu tutumun akrabası: Her konuda karşı çıkmak, hiçbir noktada esnememek. Sürekli itiraz etmek bağımsız düşünme gibi görünse de aslında konuşmayı bir fikir alışverişinden üstünlük yarışına çeviriyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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