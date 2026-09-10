'Ben Dobrayım' Diyenler Dikkat: Havalı Sandığınız 7 Davranış Aslında Kabalık Olarak Görülüyor

Listenin başında, dinlenmeyi zayıflık gibi sunan 'izin yok' tavrı geliyor. Sürekli çalıştığını, hafta sonu tanımadığını, yıllardır tatile çıkmadığını anlatan biri kendini disiplinli gösterdiğini düşünür; karşı tarafta ise bu genellikle bir övünme ya da örtük bir suçlama olarak algılanır.

Aynı damardan beslenen bir başka alışkanlık da yorgunluk yarışması. Türkiye'de özellikle sınav ve mesai kültürü içinde çok tanıdık bir cümledir: 'Ben sadece üç saat uyudum.' Bunu söylemek etkileyicilik değil, karşınızdakinin yorgunluğunu küçümseme etkisi yaratıyor.

Konu üzerine çalışan gazeteci ve New America bünyesindeki Better Life Lab'in direktörü Brigid Schulte, aşırı çalışmanın kişisel bir tercih gibi sunulmasına itiraz ediyor. Yıllara dayanan araştırmasından çıkardığı sonuç net: 'Sorun sizde değil. Değişmesi gereken şey sistemler ve kültürler.'