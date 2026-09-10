'Ben Dobrayım' Diyenler Dikkat: Havalı Sandığınız 7 Davranış Aslında Kabalık Olarak Görülüyor
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Bazı davranışlar aynada güçlü görünür ama karşı taraftan bakıldığında bambaşka bir şeye dönüşür. Sürekli çalıştığını anlatmak, az uykuyla övünmek ya da 'ben dobrayım' diyerek sert konuşmak; bunların hepsi kişiye kendini disiplinli, bağımsız ve dürüst gösterdiğini düşündürür. Oysa karşıdaki insan aynı davranışları çoğu zaman kabalık, üstünlük kurma çabası ya da ilgisizlik olarak okuyor.
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Yorgunluğu Statü Sanmak: 'İzin Yok' Zihniyeti ve Az Uykuyla Övünmek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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