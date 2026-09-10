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İlişkiyi Ayakta Tutan, "Seni Seviyorum" Demekten Bile Daha Samimi Olan 9 Davranışı Açıklıyoruz!

İlişkiyi Ayakta Tutan, "Seni Seviyorum" Demekten Bile Daha Samimi Olan 9 Davranışı Açıklıyoruz!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 12:25
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Dünyanın en çok söylenen üç kelimesi bazen en az iş göreni oluyor. Elite Daily'de Paul Hudson imzasıyla yayımlanan bir yazı, bir ilişkide 'seni seviyorum' cümlesinden çok daha fazla şey anlatan 9 davranışı sıralıyor. Listede pahalı tek bir madde yok; hepsi zaman, alan ve süreklilik istiyor. 

Kaynak: Elite Daily

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Listenin ilk maddesi insanlık tarihi kadar eski: Partnerine kendi elinle yemek yapmak.

Listenin ilk maddesi insanlık tarihi kadar eski: Partnerine kendi elinle yemek yapmak.

Hudson, yemek yapmayı romantik bir jest olarak değil, en temel bakım biçimi olarak anlatıyor. 'Masayı kur, birkaç mum yak, arka planda müzik olsun. Sonra da insanların binlerce yıldır yaptığı şeyi yap: Partnerini doyur' diye yazıyor. Buradaki mesele yemeğin lezzeti değil, birinin karnını doyurmak için harcanan zaman.

Aynı mantık listenin altıncı maddesinde daha çıplak hâliyle karşımıza çıkıyor: Partneriniz hastayken, size de bulaşacağını bile bile ona sarılmak. Hudson bunu ilişkinin en az konuşulan sınavlarından biri sayıyor. Kimse ateşli, öksüren, uykusuz birinin yanında kalmayı romantik bulmuyor; ama kalan kişi konuşmadan bir şey söylemiş oluyor.

İki madde de aynı yere çıkıyor: sözle değil, bedeniyle ve saatiyle ödenen bir bedel.

Öte yandan listedeki bazı maddeler hiç para istemiyor: Bir tarlaya uzanıp yıldızlara bakmak yeterli.

Öte yandan listedeki bazı maddeler hiç para istemiyor: Bir tarlaya uzanıp yıldızlara bakmak yeterli.

Yazının ikinci maddesi birlikte yıldız izlemek. Hudson'a göre bunun etkisi manzaradan gelmiyor, iki kişinin aynı anda kendi küçüklüğünü fark etmesinden geliyor. Aynı gökyüzüne bakarken kurulan sessizlik, çoğu konuşmadan fazlasını anlatıyor.

Üçüncü madde benzer bir mantık taşıyor: hedefi net olmayan bir yol gezisi. Rotayı dakikasına kadar planlamamak, yolda rastgele durmak, o durakları sonradan hatırlamak. Hudson, bir ilişkinin ortak hafızasının tam olarak bu plansız aralıklarda biriktiğini savunuyor.

Beşinci madde ise listenin tonunu değiştiriyor: gerektiğinde partnerini korumak. Yazı bunu kabadayılık olarak değil, karşı tarafın 'artık yalnız değilim' hissini doğrulayan bir tavır olarak tanımlıyor.

Ve listenin en zoru en sona bırakılmış: Ömrünüzün geri kalanında her gün orada olmak.

Ve listenin en zoru en sona bırakılmış: Ömrünüzün geri kalanında her gün orada olmak.

Dördüncü madde çok somut: evinin anahtarını vermek ve ona birkaç çekmece ayırmak. Hudson bunu bir güven beyanı olarak okuyor. Bir insanın yaşam alanının bir kısmını kalıcı biçimde başkasına devretmesi, cümle kurmadan verilen bir karar.

Yedinci ve sekizinci maddeler halkayı genişletiyor. Birbirinizin ailesiyle gerçek bir bağ kurmak, bayramları ve tatilleri birlikte geçirmek, ortak gelenekler oluşturmak; ardından da uzun vadeli planların içine karşı tarafı dahil etmek. Hudson'a göre bir insanı gelecek tasavvurunuza yazmak, 'seni seviyorum' cümlesinin yapmadığı şeyi yapıyor: söze bir tarih ekliyor.

Listeyi kapatan dokuzuncu madde diğer sekizin toplamı gibi: her gün orada olmak, hayatın geri kalanı boyunca. Hudson bunun anlamının bir günde değil yıllar içinde biriktiğini vurguluyor. Asıl samimiyet, tekrar eden sıradan günlerin sonunda ortaya çıkıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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