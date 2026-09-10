İlişkiyi Ayakta Tutan, "Seni Seviyorum" Demekten Bile Daha Samimi Olan 9 Davranışı Açıklıyoruz!
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Dünyanın en çok söylenen üç kelimesi bazen en az iş göreni oluyor. Elite Daily'de Paul Hudson imzasıyla yayımlanan bir yazı, bir ilişkide 'seni seviyorum' cümlesinden çok daha fazla şey anlatan 9 davranışı sıralıyor. Listede pahalı tek bir madde yok; hepsi zaman, alan ve süreklilik istiyor.
Kaynak: Elite Daily
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Listenin ilk maddesi insanlık tarihi kadar eski: Partnerine kendi elinle yemek yapmak.
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Öte yandan listedeki bazı maddeler hiç para istemiyor: Bir tarlaya uzanıp yıldızlara bakmak yeterli.
Ve listenin en zoru en sona bırakılmış: Ömrünüzün geri kalanında her gün orada olmak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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