WhatsApp'taki En Sinir Bozucu Davranışlar!
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WhatsApp, telefonlarımızın vazgeçilmez uygulaması. Günümüzde iletişim için en sık kullandığımız WhatsApp'ta bazı 'tiplemeler' oldukça sinir bozucu olabiliyor. Gruplarda ve bireysel sohbetlerde hemen herkesin sabrını sınayan alışkanlıklar var. Örneğin mesajı tek tek yazanlar bi yana, mesaj atmaya üşenip dakikalarca ses kaydı atanlar bi yana!
Peki sizce en sinir bozucusu hangisi?
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Mesajları tek parça halinde değil, tek tek yazmak.
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"Müsait misin?" yazıp bırakmak.
Görüldü atmak.
Dakikalarca süren ses kayıtları.
Haberiniz olmadan bir gruba eklenmek.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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