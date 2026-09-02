WhatsApp'taki En Sinir Bozucu Davranışlar!

Amacı söylemeden sadece müsaitlik sormak. 'Müsait misin?' mesajı geldiği anda gerim gerim geriliriz. Acaba ne isteyecek, bir sorun mu var, kötü bir şey mi oldu... Aklımızdan binlerce soru geçer. Artık aramızda anlaşalım ve bu mesajı atmayalım ne olur!