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Goygoy
WhatsApp'taki En Sinir Bozucu Davranışlar!

WhatsApp'taki En Sinir Bozucu Davranışlar!

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 09:34
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WhatsApp, telefonlarımızın vazgeçilmez uygulaması. Günümüzde iletişim için en sık kullandığımız WhatsApp'ta bazı 'tiplemeler' oldukça sinir bozucu olabiliyor. Gruplarda ve bireysel sohbetlerde hemen herkesin sabrını sınayan alışkanlıklar var. Örneğin mesajı tek tek yazanlar bi yana, mesaj atmaya üşenip dakikalarca ses kaydı atanlar bi yana!

Peki sizce en sinir bozucusu hangisi?

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Mesajları tek parça halinde değil, tek tek yazmak.

Mesajları tek parça halinde değil, tek tek yazmak.

Tek bir cümleyi tek mesajda göndermek yerine her kelime için ayrı mesaj atıp telefonu bildirim yağmuruna tutmak.  

Kanka

Bugün

Ne Oldu

Biliyor musun

?

Emre var ya

Emre

Allah'ım 

Ya

(Muhtemelen devamı da bu şekilde gelecek ve telefonunuz çın çın ötecek!)

"Müsait misin?" yazıp bırakmak.

"Müsait misin?" yazıp bırakmak.

Amacı söylemeden sadece müsaitlik sormak. 'Müsait misin?' mesajı geldiği anda gerim gerim geriliriz. Acaba ne isteyecek, bir sorun mu var, kötü bir şey mi oldu... Aklımızdan binlerce soru geçer. Artık aramızda anlaşalım ve bu mesajı atmayalım ne olur!

Görüldü atmak.

Görüldü atmak.

Bir zamanlar hayatımızda görüldü atmak diye bir şey yoktu. WhatsApp'ın mavi tik güncellemesiyle birlikte yeni bir durumun kilidi açıldı: Görüldü atmak/görüldü yemek. Artık ilişkilerimiz bir şey yaşanmadan, sadece görüldü yiyerek, atarak bitebiliyor.

Dakikalarca süren ses kayıtları.

Dakikalarca süren ses kayıtları.

Kimi mesaj atmayı sevmez, sizi ses kayıtlarına boğar. Bir türlü dinleyemediğiniz o ses kayıtları birikir, birikir sonunda resmen bir podcast'e dönüşür. Dinleme hızı 2x'e alınsa bile bitmeyen ve dinlemek için tenha alan aratan sesli mesajlar, en gıcık davranışlardan biri olabilir.

Haberiniz olmadan bir gruba eklenmek.

Haberiniz olmadan bir gruba eklenmek.

Sizin onayınız alınmadan, hatta haberiniz bile olmadan bir gruba eklenebilirsiniz. Uzak akraba, sıkıcı iş arkadaşları, saçma sapan goygoyların döndüğü arkadaş grupları... Tabii bir anda çıkmak da olmaz! O yüzden arşivinizde bir kez bile mesaj atmadığınız gruplar doludur.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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