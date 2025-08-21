Amazon Okula Dönüş Fırsatları Kapsamında Öne Çıkan Kampanyalar
Yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlıklar başladı! Beslenme çantasından kırtasiye malzemelerine, suluktan sağlıklı atıştırmalıklara kadar ihtiyaç duyabileceğiniz her şey Amazon’un Okula Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde. Biz de sizin için öne çıkan kampanyaları derledik. Gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 21.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Birbirinden farklı marka ve kategorilerde yer alan Amazon Okula Dönüş Fırsatları 1 Eylül 2025 tarihine kadar sürecek.
Sizin İçin Seçtiklerimiz👇🏽
Okul alışverişini tek seferde tamamlamak isteyenler için defter, kalem ve daha fazlasında ekstra %10 indirim fırsatı!
Renkli, çizgili, kareli... Okulun olmazsa olmazı defterlerde 4 al 3 öde kampanyasıyla stok yapmanın tam zamanı!
Okul döneminde hem sizin hem de çocukların bağışıklığını destekleyen vitamin ve takviye ürünlerinde avantajlı indirim sizleri bekliyor.
Okul çantasının vazgeçilmezleri arasında yer alan kalemlerde ekstra indirimle alışveriş çok daha keyifli!
Dökülmez ve dayanıklı tasarımıyla bilinen Contigo suluklarda ekstra indirimle hem çevreye hem bütçenize katkı sağlayın.
Kaliteyi arayan öğrenciler için Rotring kalemlerde cazip fırsatlar devam ediyor.
Okul çıkışı sağlıklı ve pratik yemek hazırlamak isteyenler için doğal içerikli ürünlerde kaçırılmayacak fırsat.
