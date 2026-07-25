Bir zamanlar hayatının en önemli insanlarından biri olan eski sevgilin, ilişkiniz bittikten sonra seni nasıl hatırlıyor dersin? Seni hâlâ gizemli ve çözülemeyen biri olarak mı görüyor, yoksa güçlü ve unutulması imkânsız bir karakter olarak mı? Belki de onun gözünde sen, her zaman kendi bildiğini okuyan özgür ruhlu biriydin. Ya da ilişkinin ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden, bir anda ortadan kaybolup sonra hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan o “ne yapacağı belli olmayan” kişiydin.

Soruları cevapla, ilişkinizdeki dinamikleri, ayrılık sonrasındaki tavırlarını ve karakterini analiz ederek eski sevgilinin gözünden hangi hayvana benzediğini tahmin edelim!