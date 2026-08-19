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YouTube Facebook ve Instagram Gibi Platformlara Ek Tedbirler Gündemde

YouTube Facebook ve Instagram Gibi Platformlara Ek Tedbirler Gündemde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.08.2026 - 16:57
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Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın paylaştığı son dakika haberine göre, Türk mahkemelerinin kararlarını yeterince uygulamadığı değerlendirilen YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlara yönelik ek tedbirler gündemde. Platformlara karşı ek önlemlerin alınması konusunda çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

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Ek tedbirler getirilebilir

Ek tedbirler getirilebilir

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk yargı mercilerince verilen mahkeme kararlarının uygulanmasında yeterli hassasiyeti göstermediği değerlendirilen YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlara yönelik ilave tedbirler gündeme geldi.

Türkiye'de 5651 sayılı Kanun kapsamında sosyal medya platformlarından içerik kaldırma ve erişim engeli talepleriyle ilgili son günlerde yeni önlemlerin alınacağı sık bir şekilde dile getiriliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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