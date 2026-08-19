YouTube Facebook ve Instagram Gibi Platformlara Ek Tedbirler Gündemde
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın paylaştığı son dakika haberine göre, Türk mahkemelerinin kararlarını yeterince uygulamadığı değerlendirilen YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlara yönelik ek tedbirler gündemde. Platformlara karşı ek önlemlerin alınması konusunda çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.
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Ek tedbirler getirilebilir
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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