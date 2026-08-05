Sevgili Oğlak, bugün Son Dördün keyif ve aşk alanında gerçekleşiyor ve akşam Venüs kariyer alanına geçerek ilişkini görünür kılıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren ilişkinizi çevrenize göstermek, birlikte sosyal bir ortamda bulunmak sana artık daha kolay geliyor ve bu sahiplenme partnerini mutlu edecek. Ancak Son Dördün, uzun süredir bir yere varmayan bir yakınlığı da kapanışa taşıyabilir; ilişkinin eğlenceli tarafının azaldığını fark edebilirsin. Bu durumu görmezden gelmek yerine, aranıza neşeyi geri getirecek bir şey planlamalısın.

Bekarsan, önümüzdeki günlerde iş çevrenden ya da profesyonel bir ortamdan biri dikkatini çekebilir. Öte yandan bugün fazla ölçülü davranırsan, karşındaki kişi senin ilgisiz olduğunu düşünebilir. Ciddiyetini biraz gevşetmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…