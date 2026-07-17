Yerden 10 Metre Yüksekte Gökyüzünden Su Sağıyorlar

Vittori, projeye dair vizyonunu şu sözlerle özetliyor:

'Bu toplulukları ve onların kadim yaşam tarzlarını korumak, aslında doğrudan yağmur ormanlarını korumak anlamına geliyor. Amacımız, dışa bağımlı olmayan, kendi suyunu ve gıdasını üretebilen sürdürülebilir köyler yaratmak.'

İlk başarılı pilot uygulamasını 2015 yılında Etiyopya'da gerçekleştiren Warka Water ekibi, Kamerun'daki bu başarıdan sonra gözünü dünyanın diğer izole bölgelerine dikti. Kuruluş; benzer su ve altyapı sorunlarıyla boğuşan Haiti, Togo ve Kolombiya gibi ülkelerdeki yerli topluluklara da bu teknolojiyi götürmek için çalışmalara başladı.