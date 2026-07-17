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Yerden 10 Metre Yüksekte Gökyüzünden Su Sağıyorlar

Yerden 10 Metre Yüksekte Gökyüzünden Su Sağıyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 11:37
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Kamerun’un balta girmemiş yağmur ormanlarında, modern mühendislik ile kadim gelenekleri birleştiren devrim niteliğinde bir projeye imza atıldı. Yerden metrelerce yükseğe inşa edilen ve hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymayan bambu kuleler, sadece havadaki nemi ve sisi süzerek günde 80 litreye kadar temiz içme suyu üretiyor.

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Dünyanın en izole coğrafyalarında su ve sanitasyon sorununa çözüm arayan İtalyan mimar Arturo Vittori ve kurucusu olduğu kar amacı gütmeyen kuruluş Warka Water, Kamerun’da ezber bozan bir projeyi hayata geçirdi.

Dünyanın en izole coğrafyalarında su ve sanitasyon sorununa çözüm arayan İtalyan mimar Arturo Vittori ve kurucusu olduğu kar amacı gütmeyen kuruluş Warka Water, Kamerun’da ezber bozan bir projeyi hayata geçirdi.

Kribi kentine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki tropikal yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan Pigme topluluğu için inşa edilen 'Warka Köyü', sürdürülebilir yaşamın dünyadaki en sıra dışı örneklerinden biri oldu.

Projenin merkezinde, havayı içme suyuna dönüştüren ve adını Etiyopya’da yetişen yerel bir ağaçtan alan Warka Kuleleri yer alıyor. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan bu kuleler; elektrik, motor ya da herhangi bir yapay enerji kaynağı kullanmıyor.

Sistem tamamen yerçekimi, yoğuşma ve buharlaşma gibi doğal fiziksel olaylarla çalışıyor.

Sistem tamamen yerçekimi, yoğuşma ve buharlaşma gibi doğal fiziksel olaylarla çalışıyor.

Kulenin bambu dış iskeletinin içerisindeki özel ağ yapısı, havadaki nemi, sisi ve çiyi hapsederek su damlacıklarına dönüştürüyor. Süzülen sular alt kısımdaki haznede birikiyor. Bu dâhiyane sistem sayesinde, sadece gökyüzü kullanılarak günde 40 ila 80 litre arasında temiz içme suyu elde ediliyor.

Sıklıkla yaşanan seller nedeniyle dış dünya ile bağları kesilen ve temiz suya erişmekte zorlanan Pigme topluluğu için inşa edilen Warka Köyü, sadece kulelerden ibaret değil. Projede kullanılan toprak, su, taş, ahşap ve doğal lifler gibi tamamen yerel malzemelerle eksiksiz bir yaşam alanı kuruldu.

Köyde şu an şunlar yer alıyor:

Köyde şu an şunlar yer alıyor:

  • 7 adet bambu Warka evi

  • 2 adet su üreten Warka kulesi

  • Sifonsuz ve kompost özellikli Warka tuvaletleri

  • Tarım yapılabilen bir Warka bahçesi

Şu an yaklaşık 30 köylünün aktif olarak yaşayıp çalıştığı köy, kırsal altyapı, sağlık ve tarım hizmetlerini bir arada sunuyor.

Projenin mimarı Arturo Vittori, uyguladıkları tasarımın evrensel olmadığını; her bölgenin havasına, jeolojik yapısına ve yerel kültürüne göre özel tasarlandığını belirtiyor.

Projenin mimarı Arturo Vittori, uyguladıkları tasarımın evrensel olmadığını; her bölgenin havasına, jeolojik yapısına ve yerel kültürüne göre özel tasarlandığını belirtiyor.

Vittori, projeye dair vizyonunu şu sözlerle özetliyor:

'Bu toplulukları ve onların kadim yaşam tarzlarını korumak, aslında doğrudan yağmur ormanlarını korumak anlamına geliyor. Amacımız, dışa bağımlı olmayan, kendi suyunu ve gıdasını üretebilen sürdürülebilir köyler yaratmak.'

İlk başarılı pilot uygulamasını 2015 yılında Etiyopya'da gerçekleştiren Warka Water ekibi, Kamerun'daki bu başarıdan sonra gözünü dünyanın diğer izole bölgelerine dikti. Kuruluş; benzer su ve altyapı sorunlarıyla boğuşan Haiti, Togo ve Kolombiya gibi ülkelerdeki yerli topluluklara da bu teknolojiyi götürmek için çalışmalara başladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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