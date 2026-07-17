Yerden 10 Metre Yüksekte Gökyüzünden Su Sağıyorlar
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Kamerun’un balta girmemiş yağmur ormanlarında, modern mühendislik ile kadim gelenekleri birleştiren devrim niteliğinde bir projeye imza atıldı. Yerden metrelerce yükseğe inşa edilen ve hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymayan bambu kuleler, sadece havadaki nemi ve sisi süzerek günde 80 litreye kadar temiz içme suyu üretiyor.
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Dünyanın en izole coğrafyalarında su ve sanitasyon sorununa çözüm arayan İtalyan mimar Arturo Vittori ve kurucusu olduğu kar amacı gütmeyen kuruluş Warka Water, Kamerun’da ezber bozan bir projeyi hayata geçirdi.
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Sistem tamamen yerçekimi, yoğuşma ve buharlaşma gibi doğal fiziksel olaylarla çalışıyor.
Köyde şu an şunlar yer alıyor:
Projenin mimarı Arturo Vittori, uyguladıkları tasarımın evrensel olmadığını; her bölgenin havasına, jeolojik yapısına ve yerel kültürüne göre özel tasarlandığını belirtiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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