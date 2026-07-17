Kilosu 750 Euro: Toprağı Kazınca Tam 22 Ton Buldular
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Erzurum ve Erzincan'da özel eğitimli köpeklerle yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, toprağın altında adeta bir servet keşfedildi. Yüksek protein değeri ve güçlü aroması nedeniyle 'kara elmas' olarak adlandırılan trüf mantarından, bölgede tam 22 ton varlık tespit edildi. Kilogram fiyatı 750 Euro’ya kadar ulaşan bu değerli mantar, bölge ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağlamaya başladı.
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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, son yılların en dikkat çekici envanter ve planlama çalışmalarından birine imza attı.
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Doğada kendiliğinden yetişen bu değerli mantarı daha da yaygınlaştırmak amacıyla bölgede ilk kez yapay trüf ormanları tesis edildi.
Trüf mantarının besin değeri açısından diğer mantarlardan çok daha zengin olduğunu vurgulayan Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, bu değerli besinin son 10 yılda Türkiye'nin gündemine yerleştiğini belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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