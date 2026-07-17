Kilosu 750 Euro: Toprağı Kazınca Tam 22 Ton Buldular

Erzurum ve Erzincan genelinde tam 112 bin hektarlık devasa bir araziyi tarayan ekipler, özel eğitimli 'trüf avcısı' köpeklerle toprağın altındaki saklı hazineyi gün yüzüne çıkardı. Toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen ve kalitesine göre kilogramı 100 ile 750 Euro arasında alıcı bulan trüf mantarından, bölgede yaklaşık 22 ton bulunduğu belirlendi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen tarama çalışmalarında, mantarın doğal olarak yetiştiği alanlar tek tek haritalandırıldı. Tespit edilen 22 tonluk rezervin dağılımı ise şu şekilde açıklandı: