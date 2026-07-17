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Kilosu 750 Euro: Toprağı Kazınca Tam 22 Ton Buldular

Kilosu 750 Euro: Toprağı Kazınca Tam 22 Ton Buldular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 13:37
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Erzurum ve Erzincan'da özel eğitimli köpeklerle yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, toprağın altında adeta bir servet keşfedildi. Yüksek protein değeri ve güçlü aroması nedeniyle 'kara elmas' olarak adlandırılan trüf mantarından, bölgede tam 22 ton varlık tespit edildi. Kilogram fiyatı 750 Euro’ya kadar ulaşan bu değerli mantar, bölge ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağlamaya başladı.

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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, son yılların en dikkat çekici envanter ve planlama çalışmalarından birine imza attı.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, son yılların en dikkat çekici envanter ve planlama çalışmalarından birine imza attı.

Erzurum ve Erzincan genelinde tam 112 bin hektarlık devasa bir araziyi tarayan ekipler, özel eğitimli 'trüf avcısı' köpeklerle toprağın altındaki saklı hazineyi gün yüzüne çıkardı. Toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen ve kalitesine göre kilogramı 100 ile 750 Euro arasında alıcı bulan trüf mantarından, bölgede yaklaşık 22 ton bulunduğu belirlendi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen tarama çalışmalarında, mantarın doğal olarak yetiştiği alanlar tek tek haritalandırıldı. Tespit edilen 22 tonluk rezervin dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

  • Erzurum (Horasan, İspir ve Aşkale): 20 bin hektarlık alanda 3,5 ton

  • Erzincan (Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü): 30 bin hektarlık alanda 6 ton

  • Refahiye Orman İşletme Sahası: 62 bin hektarlık alanda 12,5 ton

Doğada kendiliğinden yetişen bu değerli mantarı daha da yaygınlaştırmak amacıyla bölgede ilk kez yapay trüf ormanları tesis edildi.

Doğada kendiliğinden yetişen bu değerli mantarı daha da yaygınlaştırmak amacıyla bölgede ilk kez yapay trüf ormanları tesis edildi.

Meşe ağaçlarının köklerine trüf mantarı aşılanarak gerçekleştirilen üretim kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu:

  • Erzurum Aşkale (Cephanelik ağaçlandırma sahası): 2 hektarlık alanda 1050 adet aşılanmış meşe fidanı,

  • Erzincan Refahiye (Damlaca köyü): 1 hektarlık alanda 550 adet fidan,

  • Erzincan Üzümlü (Ocakbaşı köyü): 1 hektarlık alanda 550 adet fidan dikilerek yapay üretim süreci başlatıldı.

Trüf mantarının besin değeri açısından diğer mantarlardan çok daha zengin olduğunu vurgulayan Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, bu değerli besinin son 10 yılda Türkiye'nin gündemine yerleştiğini belirtti.

Trüf mantarının besin değeri açısından diğer mantarlardan çok daha zengin olduğunu vurgulayan Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, bu değerli besinin son 10 yılda Türkiye'nin gündemine yerleştiğini belirtti.

Özel eğitimli köpekler yardımıyla toplanan trüf mantarlarının ekonomik boyutuna değinen Karakurt, şu bilgileri paylaştı:

'Doğal yetişme ortamlarının yanı sıra yapay ormanlarımızla da bu üretime destek veriyoruz. Güçlü aroması ve yüksek ekonomik değeriyle 'kara elmas' olarak bilinen bu mantarın 2024 yılından bu yana yapılan satışlarıyla, ülke ekonomisine yaklaşık 30 milyon liralık bir katkı kazandırmış durumdayız. Hedefimiz hem bu doğal zenginliği korumak hem de kontrollü üretimle ekonomik getiriyi katlamak.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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