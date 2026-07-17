Yerin 200 Metre Altına İnşa Etmişlerdi: 7 Dev Türbini Kilitleyen İnanılmaz Hata
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Yeni Zelanda’nın milli park sınırları içinde, yerin 200 metre altına inşa edilen ülkenin en büyük hidroelektrik santrali Manapōuri, mühendislik tarihine geçecek büyük bir hata ile sarsıldı. Yan yana kurulan 7 dev türbin tam kapasite çalıştırılmak istendiğinde, hesaplanamayan basit bir fizik kuralı neredeyse tüm tesisi sular altında bırakıyordu.
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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Fiordland Milli Parkı'nda yer alan ve 1971 yılında tamamlanan Manapōuri Hidroelektrik Santrali, döneminin en çılgın mühendislik projelerinden biriydi.
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Mühendisler, 111 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğinde ve 39 metre yüksekliğinde dev bir yeraltı salonu yarattılar ve buraya tam 7 adet devasa türbin-jeneratör yerleştirdiler.
Bu durum şu ölümcül sonuçları doğurdu:
Aslında hükümetin bu tıkanıklığı aşmak için bir B planı vardı: Göl seviyesini 8 metre yükselterek suyun basıncını (düşüş yüksekliğini) artırmak.
2002 yılında tamamlanan, 10 metre çapındaki ve yine 10 kilometre uzunluğundaki ikinci tahliye tüneli sayesinde suyun çıkış yolu rahatlatıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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