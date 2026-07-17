Yerin 200 Metre Altına İnşa Etmişlerdi: 7 Dev Türbini Kilitleyen İnanılmaz Hata

Ancak bu plan, Yeni Zelanda tarihinin en büyük çevre hareketini başlattı. 'Manapōuri'yi Kurtarın' kampanyası kapsamında gölün doğal yapısının bozulmasına karşı tam 264.907 imza toplandı. 1972 yılında geri adım atan hükümet, göl seviyesini yükseltmeme kararı aldı. Bu karar, hem doğayı kurtardı hem de mühendisleri tünel sorunuyla baş başa bıraktı.

Mühendislik hatası yüzünden onlarca yıl kısıtlı kapasiteyle çalışan santrali kurtarma operasyonu ancak 1997 yılında başlayabildi. Çözüm basitti ama uygulaması bir o kadar zordu: İkinci bir tahliye tüneli açmak.