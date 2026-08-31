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Fatih'te Sur Dibinde İçki İçenlere Yapılan Drone Uyarısı Bilimkurgu Filmlerini Aratmadı

Fatih'te Sur Dibinde İçki İçenlere Yapılan Drone Uyarısı Bilimkurgu Filmlerini Aratmadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.08.2026 - 12:25
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İstanbul Fatih’te tarihi sur diplerinde açık alanda içki içen kişilere polis, hoparlörlü drone ile anons yaptı. Bilimkurgu filmlerini aratmayan görüntülerde “Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın” uyarısının ardından şahıslar bölgeden uzaklaştı.

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Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi civarında kaydedilen olay sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi civarında kaydedilen olay sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Görüntüler pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından bilim kurgu sahnelerine benzetilirken İstanbul Emniyeti'nin tarihi yarımada ve sur çevresinde asayiş ile kültürel mirasın korunması için hoparlörlü ve termal kameralı drone filosunu aktif kullanıldığı belirtildi.

Bazı kullanıcılar surların kirlenmesini ve tarihi alanın tahrip edilmesini önlediği için uygulamayı olumlu karşılarken, bazıları da açık alanda içki yasağının kapsamının olaydakinden farklı olduğunu belirtti.

O görüntüler böyle kaydedildi:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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