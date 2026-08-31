Fatih'te Sur Dibinde İçki İçenlere Yapılan Drone Uyarısı Bilimkurgu Filmlerini Aratmadı

Görüntüler pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından bilim kurgu sahnelerine benzetilirken İstanbul Emniyeti'nin tarihi yarımada ve sur çevresinde asayiş ile kültürel mirasın korunması için hoparlörlü ve termal kameralı drone filosunu aktif kullanıldığı belirtildi.

Bazı kullanıcılar surların kirlenmesini ve tarihi alanın tahrip edilmesini önlediği için uygulamayı olumlu karşılarken, bazıları da açık alanda içki yasağının kapsamının olaydakinden farklı olduğunu belirtti.