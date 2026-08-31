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Hüseyin Kaya Rakibi Kaan Kazgan'a El Hareketi Çektiği İçin Diskalifiye Edildi

Hüseyin Kaya Rakibi Kaan Kazgan'a El Hareketi Çektiği İçin Diskalifiye Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.08.2026 - 11:13
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İstanbul Ora Arena’da 30 Ağustos Pazar günü düzenlenen ACBJJ 22’de 60 kg No-Gi karşılaşmasında Hüseyin Kaya ile Kaan Kazgan karşı karşıya geldi. Gergin geçen mücadelede Kaya, raund sonunda rakibine “nah” olarak tabir edilen el hareketini yapınca hakem tarafından diskalifiye edildi. Galibiyet Kaan Kazgan’a verildi.

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Raund sonu o anlar böyle kaydedildi.

Hüseyin Kaya maç sonu izleyicilerden özür dilerken kendini kanıtlamak istediğini söyledi.

Maçın galibi Kaan Kazgan ise X hesabından maçı böyle değerlendirdi.

Maçın galibi Kaan Kazgan ise X hesabından maçı böyle değerlendirdi.

İstediğim performansı sergileyemedim ama kazandım. Hakemlerde zaten puana kalsa onun kartlarından dolayı maçın benim olduğunu söylediler. Kazanmak kazanmaktır

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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