Hüseyin Kaya Rakibi Kaan Kazgan'a El Hareketi Çektiği İçin Diskalifiye Edildi
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İstanbul Ora Arena’da 30 Ağustos Pazar günü düzenlenen ACBJJ 22’de 60 kg No-Gi karşılaşmasında Hüseyin Kaya ile Kaan Kazgan karşı karşıya geldi. Gergin geçen mücadelede Kaya, raund sonunda rakibine “nah” olarak tabir edilen el hareketini yapınca hakem tarafından diskalifiye edildi. Galibiyet Kaan Kazgan’a verildi.
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Raund sonu o anlar böyle kaydedildi.
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Hüseyin Kaya maç sonu izleyicilerden özür dilerken kendini kanıtlamak istediğini söyledi.
Maçın galibi Kaan Kazgan ise X hesabından maçı böyle değerlendirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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