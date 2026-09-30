İstanbul'da İki Mahalleyi Saran Kötü Kokunun Kaynağı Bulundu: Kanalizasyona Kaçak Deşarj Yapılmış
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde Orta ve Şifa mahallelerinde yaşayanların şikayet ettiği kötü kokunun kaynağı belli oldu. Belediye ekiplerinin ilk saha incelemelerine göre Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına kaçak deşarj yapıldı; deşarjı yapan kişi ya da kişileri bulmak için belediye ve ilçe emniyeti ortak çalışma yürütüyor.
Kaynak: NTV
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Koku, 29 Eylül akşamından itibaren bölge sakinlerini rahatsız etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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