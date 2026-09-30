İstanbul'da İki Mahalleyi Saran Kötü Kokunun Kaynağı Bulundu: Kanalizasyona Kaçak Deşarj Yapılmış

Vatandaşların bildirimlerinin ardından koku ölçüm araçları ve ekipler sahaya çıktı. Kimyasal bir kokuyu andıran havanın gece boyunca etkili olduğu aktarıldı; kokunun Darıca, Gebze ve Çayırova gibi komşu ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi paylaştı: 'İlk saha incelemelerinde söz konusu deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne, oradan da sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediği değerlendirilmiştir.'

Öte yandan Bingöl, kanalizasyon altyapısından ve atık suların yönetiminden sorumlu olan İSKİ'nin konudan haberdar edildiğini ancak kurumun henüz bir çalışma başlatmadığını söyledi. Bingöl, İSKİ'yi sorumluluk almaya çağırdı. Bazı haberlerde, atığın bir foseptik aracıyla rögar kapakları açılarak boşaltılmış olabileceği iddia edildi; bu konudaki inceleme sürüyor.