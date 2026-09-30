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İstanbul'da İki Mahalleyi Saran Kötü Kokunun Kaynağı Bulundu: Kanalizasyona Kaçak Deşarj Yapılmış

İstanbul'da İki Mahalleyi Saran Kötü Kokunun Kaynağı Bulundu: Kanalizasyona Kaçak Deşarj Yapılmış

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 10:37
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde Orta ve Şifa mahallelerinde yaşayanların şikayet ettiği kötü kokunun kaynağı belli oldu. Belediye ekiplerinin ilk saha incelemelerine göre Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına kaçak deşarj yapıldı; deşarjı yapan kişi ya da kişileri bulmak için belediye ve ilçe emniyeti ortak çalışma yürütüyor. 

Kaynak: NTV

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Koku, 29 Eylül akşamından itibaren bölge sakinlerini rahatsız etti.

Koku, 29 Eylül akşamından itibaren bölge sakinlerini rahatsız etti.

Vatandaşların bildirimlerinin ardından koku ölçüm araçları ve ekipler sahaya çıktı. Kimyasal bir kokuyu andıran havanın gece boyunca etkili olduğu aktarıldı; kokunun Darıca, Gebze ve Çayırova gibi komşu ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi paylaştı: 'İlk saha incelemelerinde söz konusu deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne, oradan da sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediği değerlendirilmiştir.'

Öte yandan Bingöl, kanalizasyon altyapısından ve atık suların yönetiminden sorumlu olan İSKİ'nin konudan haberdar edildiğini ancak kurumun henüz bir çalışma başlatmadığını söyledi. Bingöl, İSKİ'yi sorumluluk almaya çağırdı. Bazı haberlerde, atığın bir foseptik aracıyla rögar kapakları açılarak boşaltılmış olabileceği iddia edildi; bu konudaki inceleme sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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