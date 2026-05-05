Boran Kuzum Yaşadığı Set Kazasıyla Gündem Oldu: Hangi Dizi Olduğu Ortaya Çıktı

Son olarak İbrahim Selim’le Bu Gece’de sevenleriyle buluştu. Kuzum, eskiden rol aldığı ve erken final yaparak sonlanan Şahin Tepesi dizisinde başından geçenleri anlattı. Projeye seçilebilmek için ehliyeti olduğunu söyleyen Kuzum, pratiği olmadığı için bir araba sahnesinde kaza yaptığını dile getirdi. Zengin çocuk rolüne hayat veren oyuncu, milyonluk arabayla geri geri gitme sahnesinde zorlandığını en son ise arabanın sol kapısını ve aynasını sürttüğünü paylaştı. Asıl zorluk çıkaranın ise arabayı tamire götürecek vakit olmadığı için çekimlerin o halde devam etmesi olduğunu itiraf etti.