Survivor’da Ogeday’ın Ardından Üst Üste Galibiyetle Performans Rekorunu Kıran Yarışmacı Belli Oldu!

Parkurdaki rakiplerine şans tanımayan Mert Nobre, üst üste 16. galibiyetini alarak Ogeday Girişken’in rekorunu resmen tarihe gömdü. Alınan bu sonuçla birlikte Mert Nobre, Survivor tarihindeki son üç sezonun en uzun süreli yenilmezlik serisine sahip ismi oldu. Sadece son üç yılın detaylı verileri baz alındığında, kimsenin ulaşamadığı bu 16 galibiyetlik seri, Nobre’nin fiziksel gücünü ve parkur hakimiyetini kanıtladı. Eski futbolcunun başarısı, Ogeday’ın 2024’teki 15 galibiyetlik serisinin ardından gelen en büyük bireysel başarı olarak kayıtlara geçti.