article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor’da Ogeday’ın Ardından Üst Üste Galibiyetle Performans Rekorunu Kıran Yarışmacı Belli Oldu!

Survivor’da Ogeday’ın Ardından Üst Üste Galibiyetle Performans Rekorunu Kıran Yarışmacı Belli Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.05.2026 - 10:33

Survivor 2026’da parkur mücadeleleri devam ederken, bireysel performans verilerinde son yılların en dikkat çekici istatistiği ortaya çıktı. Ünlüler takımında yer alan yarışmacı oyunlardaki kararlılığı ve hızıyla rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kurmayı başardı. Yarışmanın son bölümlerinde çıktığı her eşleşmeden galibiyetle dönen sporcu, son üç sezonun galibiyet rekorunu kırdı!

Kaynak: Survivor Detay

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor dünyasında performans dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri, 2024 sezonunda sergilediği başarılı grafikle Ogeday Girişken olmuştu.

Survivor dünyasında performans dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri, 2024 sezonunda sergilediği başarılı grafikle Ogeday Girişken olmuştu.

Ogeday, o dönem parkurlarda çıktığı birebir mücadelelerde üst üste 15 galibiyet alarak son üç yıla damgasını vuran ulaşılması güç bir rekora imza atmıştı. Bu seri, uzun süredir aşılması en zor istatistiksel veri olarak listenin zirvesinde yer almaya devam ediyordu. Ancak bu sezon Ogeday’ın rekoru geride kaldı.

Mert Nobre, son bölümlerde çıktığı her oyunda sergilediği hız ve atış başarısıyla Ogeday’ın 15 maçlık serisine yaklaşmayı başardı.

Mert Nobre, son bölümlerde çıktığı her oyunda sergilediği hız ve atış başarısıyla Ogeday’ın 15 maçlık serisine yaklaşmayı başardı.

Parkurdaki rakiplerine şans tanımayan Mert Nobre, üst üste 16. galibiyetini alarak Ogeday Girişken’in rekorunu resmen tarihe gömdü. Alınan bu sonuçla birlikte Mert Nobre, Survivor tarihindeki son üç sezonun en uzun süreli yenilmezlik serisine sahip ismi oldu. Sadece son üç yılın detaylı verileri baz alındığında, kimsenin ulaşamadığı bu 16 galibiyetlik seri, Nobre’nin fiziksel gücünü ve parkur hakimiyetini kanıtladı. Eski futbolcunun başarısı, Ogeday’ın 2024’teki 15 galibiyetlik serisinin ardından gelen en büyük bireysel başarı olarak kayıtlara geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın