Kızılcık Şerbeti’yle Ünlenen Genç Oyuncu Yeni Dizide Başrol Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
05.05.2026 - 09:06

Adana Günlükleri dizisi için hazırlık süreci devam ediyor. Yeni sezonda izleyiciyle buluşması planlanan yapım merak edilirken dizinin çekim tarihi de netleşmeye başladı. Hikayenin merkezinde yer alacak karakterle birlikte başrol oyuncu da seçildi. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Adana Günlükleri dizisinin çekimlerine 15 Mayıs tarihinde başlanması planlanıyor.

Yapım, atv ekranları için hazırlanıyor. NTC Medya imzası taşıyan dizi gençlik türünde bir hikaye anlatacak. Senaryoyu Yekta Torun ve Hilal Yıldız birlikte yazıyor. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar yer alıyor. Hikayenin merkezinde Emir karakteri bulunuyor. Emir’in hayatı yaşadığı olaylarla değişen bir süreci anlatacak.

Emir karakterine Rahimcan Kapkap hayat verecek.

Oyuncu son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Veliaht dizisinde rol aldı. Şimdi ise Adana Günlükleri projesiyle yeni bir karaktere hazırlanıyor. Rahimcan Kapkap’ın canlandıracağı Emir karakteri hikayenin merkezinde yer alacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
