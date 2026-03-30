article/comments
article/share
Haberler
TV
Devlet Bahçeli’nin Yeraltı Dizisinin Ekibine Gönderdiği Bozkurt Tablosu Sete Ulaştı

Devlet Bahçeli’nin Yeraltı Dizisinin Ekibine Gönderdiği Bozkurt Tablosu Sete Ulaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.03.2026 - 14:53

NOW TV’de yayınlanan Yeraltı dizisi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi daha ilk bölümlerinde dikkat çekmiş, başrolünde yer alan Uraz Kaygılaroğlu’nun performansı konuşulmuştu. Yapım yalnızca izleyicilerin değil farklı çevrelerin de ilgisini çekmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli diziyi izlediğini belirtmiş ve Kaygılaroğlu’nu aradığı da gündeme gelmişti. O görüşmenin ardından hediye olarak göndereceği söylenen “Bozkurt” tablosu sete ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW TV’de yayınlanan Yeraltı dizisi yayın hayatına başladıktan kısa süre sonra dikkat çekmişti ve reytinglerde üst sıralara yerleşmişti.

NOW TV’de yayınlanan Yeraltı dizisi yayın hayatına başladıktan kısa süre sonra dikkat çekmişti ve reytinglerde üst sıralara yerleşmişti.

Başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’nun performansı da öne çıkan başlıklar arasında yer almıştı. Yapımın etkisi yalnızca izleyiciyle sınırlı kalmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de diziyi takip ettiğini açıklamıştı. Bahçeli, Uraz Kaygılaroğlu’nu telefonla arayarak düşüncelerini iletmişti. Aynı zamanda dizi ekibine bir hediye göndermek istediğini ifade etmişti.

Aradan geçen sürenin ardından söz konusu hediye olan “Bozkurt” tablosu sete ulaştı.

Aradan geçen sürenin ardından söz konusu hediye olan “Bozkurt” tablosu sete ulaştı.

Uraz Kaygılaroğlu tabloyla birlikte poz verdi. Hediyenin ekibe ulaşması sosyal medyada gündeme gelen konulardan oldu. 

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın programına konuk olmuş ve Bahçeli ile olan sohbetini şöyle anlatmıştı 👇

'Devlet bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim. Konuşma bittikten sonra ne o telefonu kapattı ne de ben… Adab-ı muaşeret işi var ya... Kafam karıştı. Devlet Bey de kapatmadı. Kısa bir süre derin bir sessizlik yaşandı. Konu da bitti. Sonra en son ben kapattım telefonu.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın