Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Karıncalar Neden Ölü Karıncaları Koloniden Uzaklaştırır?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 18:00

Karınca kolonileri dışarıdan bakıldığında kusursuz düzeniyle dikkat çekiyor. Her birey belirli görevlerle yaşamını sürdürüyor. Ölüm anında bile sistem aksamıyor. Ölen karıncalar hızla koloniden uzaklaştırılıyor. Tüm süreç aslında kimyasal sinyallerle yönetiliyor.

Karıncalar ölümü nasıl tespit ediyor? Oleik asidin rolü

Bir karınca kolonisinde bir birey öldüğünde, diğer karıncalar bu durumu nasıl anında fark ediyor ve ölü bireyi hemen koloninin dışına taşımaya başlıyor? Bu görünürde basit davranışın arkasında, milyonlarca yıllık evrimin şekillendirdiği karmaşık bir kimyasal iletişim sistemi yatıyor.

Karıncalarda ölüm tespiti, oleik asit adı verilen kimyasal bir bileşiğin salınımına dayanıyor. Edward O. Wilson, 1958 yılında yaptığı deneyle bu mekanizmayı ortaya koydu. 

Yaşayan karıncaların üzerine oleik asit sürdüğünde, koloni üyelerinin bu karıncaları sanki ölmüş gibi koloninin dışına taşıdıklarını gözlemledi. Oleik asit, ölü organizmaların ayrışması sırasında doğal olarak salınan bir yağ asididir ve karıncalar bu sinyali antenleriyle algılar.

Ölü karıncalar neden koloniden uzaklaştırılıyor?

Bu davranış, nekrofore yani ölü taşıma davranışı olarak adlandırılır ve sosyal böceklerde yaygın olarak görülür. Claire Detrain’in araştırmalarına göre bu durum koloni hijyenini korumak için kritik öneme sahiptir. Ölü karıncalar, hastalık yapıcı mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam oluşturur ve enfeksiyonların yayılmasına neden olabilir.

Karınca kolonilerinde uygulanan sistem oldukça gelişmiştir. Koloni üyeleri yalnızca ölü bireyleri uzaklaştırmaz, aynı zamanda temas edilen alanları da kimyasal maddelerle temizler. Bu sayede hastalık riski büyük ölçüde azaltılır ve koloni düzeni korunur.

Bu davranışın evrimsel avantajı ne?

Bu karmaşık sistem, sosyal böceklerin yaşam biçimiyle doğrudan ilişkilidir. Yüksek popülasyon yoğunluğu olan kolonilerde hastalık kontrolü hayati önem taşır. Jürgen Liebig tarafından yapılan çalışmalarda, nekrofore davranışı gösteren kolonilerin diğerlerine göre daha uzun süre hayatta kaldığı görülmüştür.

Mirmekoloji alanındaki araştırmalar, karıncaların oleik asit algılama sisteminin genetik temellerine de ışık tutuyor. Bu bulgular, sosyal böceklerin kolektif davranışlarını ve iletişim sistemlerini anlamak açısından önemli bilgiler sunuyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
