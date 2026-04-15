Karıncalar Neden Ölü Karıncaları Koloniden Uzaklaştırır?

Bir karınca kolonisinde bir birey öldüğünde, diğer karıncalar bu durumu nasıl anında fark ediyor ve ölü bireyi hemen koloninin dışına taşımaya başlıyor? Bu görünürde basit davranışın arkasında, milyonlarca yıllık evrimin şekillendirdiği karmaşık bir kimyasal iletişim sistemi yatıyor.

Karıncalarda ölüm tespiti, oleik asit adı verilen kimyasal bir bileşiğin salınımına dayanıyor. Edward O. Wilson, 1958 yılında yaptığı deneyle bu mekanizmayı ortaya koydu.

Yaşayan karıncaların üzerine oleik asit sürdüğünde, koloni üyelerinin bu karıncaları sanki ölmüş gibi koloninin dışına taşıdıklarını gözlemledi. Oleik asit, ölü organizmaların ayrışması sırasında doğal olarak salınan bir yağ asididir ve karıncalar bu sinyali antenleriyle algılar.