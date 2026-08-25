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Madonna’nın “CONFESSIONS II” Albümünü İnceliyoruz!

etiket Madonna’nın “CONFESSIONS II” Albümünü İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 13:01
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Pop müzik tarihinde bazı devam projeleri büyük risk taşır. Yıllar önce sektörü sarsmış bir işin ikincisi geldiğinde ister istemez beklenti çok yüksek olur. 2005 yılında kulüp kültürünü yeniden tanımlayan Confessions on a Dance Floor için bir devam albümü yapmak da tam olarak böyle bir riskti. Ancak 3 Temmuz 2026'da Warner Records etiketiyle yayınlanan Confessions II, bu ağır mirasın altında ezilmek bir yana, 2026'nın dans müziğine çok net bir vizyon çiziyor.

Albümün mutfağını, iş birliklerini ve sektörde yarattığı etkiyi detaylarıyla masaya yatıralım.

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Madonna bir yana: Stuart Price ve yeni nesil yapımcılar göze çarpıyor.

Madonna bir yana: Stuart Price ve yeni nesil yapımcılar göze çarpıyor.

Albümün omurgasını ilk projede de harikalar yaratan Stuart Price oluşturuyor. Bu sayede o alıştığımız sağlam house ve disko altyapıları garantiye alınmış. Fakat masada sadece eski isimler yok. Andrew Watt, Cirkut ve Martin Garrix gibi günümüzün güçlü yapımcıları da işin içine dahil edilmiş. Böylece albüm nostaljik bir anı olmaktan çıkıp 2026'nın dinamiklerini yakalayan taze bir yapıya bürünüyor.

Madonna'nın dahiyane fikirlerinden birinin sonucu olarak albümde Sabrina Carpenter gibi yıldızı parlak isimleri görüyoruz.

Madonna'nın dahiyane fikirlerinden birinin sonucu olarak albümde Sabrina Carpenter gibi yıldızı parlak isimleri görüyoruz.

Konuk sanatçı seçimleri tesadüfe bırakılmamış. Ana akımı domine eden Sabrina Carpenter ile bir araya gelmek listeler için çok zekice bir hamle. Feid 'Read My Lips' ile Latin tınılarını işin içine katıyor. Stromae ise 'My Sins Are My Savior' parçasındaki ağır melankoliyi sesiyle kusursuz şekilde taşıyor. Albümde kızı Lola Leon'un da 'The Test' isimli parçada yer aldığını eklemek gerek.

Albümün tanıtım süreci beklentileri oldukça yüksek tuttu.

Albümün tanıtım süreci beklentileri oldukça yüksek tuttu.

Nisan ayında yayınlanan iddialı bir manifestoyla ilk sinyaller verildi. Madonna dans etmeyi sadece bir gece kulübü eğlencesi olarak değil insanların yaralarıyla yüzleştiği bir alan olarak tanımladı. 'Bring Your Love', 'Love Sensation' ve 'Danceteria' teklileri sırayla dinleyiciyle buluştu. Lansman gününe kadar ortam sürekli canlı tutularak merak unsuru zirveye taşındı.

"Danceteria" ile bütün dans pistleri sallanacak gibi duruyor!

Şarkılara baktığımızda kesintisiz bir DJ formu görüyoruz.

Şarkılara baktığımızda kesintisiz bir DJ formu görüyoruz.

Albümün sunumu standart pop kayıtlarından farklı. 16 şarkılık sürüm tıpkı 2005'teki gibi şarkıların pürüzsüzce birbirine karıştığı, hiç durmayan bir DJ seti formatında kurgulanmış. New York'ta oldukça sınırlı katılımla yapılan sürpriz lansman konseri de o eski yeraltı kulüp ruhunu doğrudan günümüze taşıyan çok yerinde bir detay.

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Eğlence ve yasın iç içe geçtiği şarkılar da var.

Eğlence ve yasın iç içe geçtiği şarkılar da var.

Dışarıdan bakıldığında temponun düşmediği bir elektronik albüm var ama satır aralarında kayıplar ve kabullenme hissi ağır basıyor. Uzun uzun anlatmak yerine albümün kalbini oluşturan parçalara kısaca göz atalım:

  • I Feel So Free: Projenin tonunu belirleyen temel açılış parçası. Kalabalıklar içinde özgürleşme fikrini çok net veriyor.

  • Bring Your Love: Sabrina Carpenter enerjisiyle listeleri hedefleyen, akılda kalıcı ve dinamik bir pop işi.

  • Fragile: Yabancı basının üstünde en çok durduğu kayıt. Dans pistindeki kırılganlıkları ve kayıpları anlatan en savunmasız an.

  • Danceteria: Madonna'nın kariyerinin ilk yıllarına ve New York gece hayatına doğrudan bir selam gibi.

Değerlendirme konusunda epey titiz ve biraz da zalim olan Pitchfork, albüme 8.1 puan vermiş.

Değerlendirme konusunda epey titiz ve biraz da zalim olan Pitchfork, albüme 8.1 puan vermiş.

Liste başarıları her şeyi özetlemeye yetiyor. Albüm Amerika'da Billboard 200 listesine anında zirveden girdi. İngiltere, Fransa ve Kanada dillerindeki müzik listelerinde de bir numaraya yerleşti. Pitchfork'un 8.1 gibi iddialı bir puan vermesi ve diğer küresel yayınların bunu sanatçının son yirmi yılda yaptığı en iyi albüm olarak nitelendirmesi durumun ciddiyetini gösteriyor. Madonna oyun kurallarını başkasına bırakmıyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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