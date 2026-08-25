Madonna’nın “CONFESSIONS II” Albümünü İnceliyoruz!
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Pop müzik tarihinde bazı devam projeleri büyük risk taşır. Yıllar önce sektörü sarsmış bir işin ikincisi geldiğinde ister istemez beklenti çok yüksek olur. 2005 yılında kulüp kültürünü yeniden tanımlayan Confessions on a Dance Floor için bir devam albümü yapmak da tam olarak böyle bir riskti. Ancak 3 Temmuz 2026'da Warner Records etiketiyle yayınlanan Confessions II, bu ağır mirasın altında ezilmek bir yana, 2026'nın dans müziğine çok net bir vizyon çiziyor.
Albümün mutfağını, iş birliklerini ve sektörde yarattığı etkiyi detaylarıyla masaya yatıralım.
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Madonna bir yana: Stuart Price ve yeni nesil yapımcılar göze çarpıyor.
Madonna'nın dahiyane fikirlerinden birinin sonucu olarak albümde Sabrina Carpenter gibi yıldızı parlak isimleri görüyoruz.
Albümün tanıtım süreci beklentileri oldukça yüksek tuttu.
"Danceteria" ile bütün dans pistleri sallanacak gibi duruyor!
Şarkılara baktığımızda kesintisiz bir DJ formu görüyoruz.
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Eğlence ve yasın iç içe geçtiği şarkılar da var.
Değerlendirme konusunda epey titiz ve biraz da zalim olan Pitchfork, albüme 8.1 puan vermiş.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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