Mihrabında Arılara Özel Bölüm Olan Samsun'daki Cami: Yılda 150 Kilo Bal Alınıyormuş
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Samsun'daki 16. yüzyıldan kalma Bekdemir Cami, ahşap mimarisinin yanında arılara ayrılan özel bölümüyle de biliniyor.
Kavak-Asarcık yolu üzerindeki Bekdemir Mahallesi'nde bulunan camide, anlatılanlara göre arılar mihraptaki özel bölüme dışarıdan girip bal yapıyordu. Bu balın satışından elde edilen gelir caminin ihtiyaçlarına gidiyordu.
Meşe Kalaslar Birbirine Geçirilerek Yapıldı
Kök Boyayla Yapılan Motifler ve Oyma Kapı
Mihraptaki Arı Bölümünden Yılda 150 Kilo Bal Alınıyordu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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