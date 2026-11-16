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Mihrabında Arılara Özel Bölüm Olan Samsun'daki Cami: Yılda 150 Kilo Bal Alınıyormuş

Mihrabında Arılara Özel Bölüm Olan Samsun'daki Cami: Yılda 150 Kilo Bal Alınıyormuş

Samsun
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 12:30
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Samsun'daki 16. yüzyıldan kalma Bekdemir Cami, ahşap mimarisinin yanında arılara ayrılan özel bölümüyle de biliniyor.

Kavak-Asarcık yolu üzerindeki Bekdemir Mahallesi'nde bulunan camide, anlatılanlara göre arılar mihraptaki özel bölüme dışarıdan girip bal yapıyordu. Bu balın satışından elde edilen gelir caminin ihtiyaçlarına gidiyordu.

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Meşe Kalaslar Birbirine Geçirilerek Yapıldı

Meşe Kalaslar Birbirine Geçirilerek Yapıldı

Caminin inşa kitabesi bulunmuyor. Yapılan bir araştırmaya göre ana kat 1596'da, mahfil katı ise 1599'da inşa edildi. İçerideki kalem işi kitabede yer alan 1877 tarihi ise süslemelerin yapıldığı yıl olarak kabul ediliyor.

Ahşaptan yığma tekniğiyle yapılan cami, meşe ağacından hazırlanan kalasların birbirine geçirilmesiyle oluşturuldu. Yapı içten düz tavanla, dıştan kırma çatıyla örtülü. Çevresinde ahşap direklerin taşıdığı revaklar bulunuyor.

Kök Boyayla Yapılan Motifler ve Oyma Kapı

Kök Boyayla Yapılan Motifler ve Oyma Kapı

Caminin oyma tekniğiyle yapılan ve bitkisel motiflerle süslenen ahşap kapısı özellikle dikkat çekiyor. İç mekânda ise kök boyayla hazırlanan bitkisel motifler, kalem işi süslemelerle birlikte duvar ve tavanlarda yer alıyor.

Caminin avlusunda taş işçiliğiyle yapılmış bir çeşme de bulunuyor.

Mihraptaki Arı Bölümünden Yılda 150 Kilo Bal Alınıyordu

Mihraptaki Arı Bölümünden Yılda 150 Kilo Bal Alınıyordu

Camiyle ilgili anlatılan bilgilere göre mihrapta, arıların dışarıdan girerek bal yaptığı özel bir bölüm bulunuyordu. Burada biriken balın yılda yaklaşık 150 kilogramı alınıyordu.

Satıştan elde edilen gelirle caminin halı ve gaz lambası gibi ihtiyaçları karşılanıyor, cami görevlisinin maaşı ödeniyordu. Gelirin arttığı yıllarda ise köylülere ziyafet verildiği ifade ediliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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