Mihrabında Arılara Özel Bölüm Olan Samsun'daki Cami: Yılda 150 Kilo Bal Alınıyormuş

Camiyle ilgili anlatılan bilgilere göre mihrapta, arıların dışarıdan girerek bal yaptığı özel bir bölüm bulunuyordu. Burada biriken balın yılda yaklaşık 150 kilogramı alınıyordu.

Satıştan elde edilen gelirle caminin halı ve gaz lambası gibi ihtiyaçları karşılanıyor, cami görevlisinin maaşı ödeniyordu. Gelirin arttığı yıllarda ise köylülere ziyafet verildiği ifade ediliyor.