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ATV'nin İddialı Dizisi Hamal'ın Kadrosuna Usta Oyuncu Dahil Oldu

ATV'nin İddialı Dizisi Hamal'ın Kadrosuna Usta Oyuncu Dahil Oldu

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 15:00
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Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u buluşturan ATV dizisi Hamal’ın kadrosuna Kadriye Kenter katıldı. Usta oyuncu, KYN Yapım imzalı dizide renkli kişiliği ve güçlü duruşuyla öne çıkacak Cıncık Abla karakterine hayat verecek. 20 Eylül’de sete çıkan dizinin salı akşamları ekrana gelmesi planlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kadriye Kenter, Hamal'da renkli kişiliğiyle öne çıkacak "Cıncık Abla" karakterine hayat verecek.

Kadriye Kenter, Hamal'da renkli kişiliğiyle öne çıkacak "Cıncık Abla" karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre usta oyuncu Kadriye Kenter, KYN Yapım imzalı dizide Cıncık Abla rolüyle seyirci karşısına geçecek.

Kendine has tavrı ve güçlü duruşuyla dikkat çekecek olan Cıncık Abla, girdiği her sahneye ağırlığını koyan karakterlerden biri olarak tanımlanıyor. Karakterin, İstanbul'un sert ve kendine özgü dünyasında geçen hikâyeye farklı bir renk katması bekleniyor. Cıncık Abla'nın Kemal, Hayat ve Egemen'le nasıl bir bağ kuracağı ise henüz paylaşılmadı.

ATV'nin Hamal dizisi için geri sayım başladı.

ATV'nin Hamal dizisi için geri sayım başladı.

Hamal'da Oktay Kaynarca, geçmişiyle hesaplaşan 'Hamal Kemal' karakterini canlandırıyor. Fahriye Evcen hayatta kalmaya çalışan şarkıcı Hayat'a, Caner Cindoruk ise hikâyenin karşı cephesinde duran Egemen'e hayat veriyor.

Eminönü'nde ustası Derviş'in yanında hamallık yapan Kemal'in, ani bir ölümün ardından yıllardır uzak durduğu karanlık dünyaya geri dönmesini anlatacak dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor.

Kadroda Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Yiğit Uçan, Zeynep Kankonde, Hakan Karsak, Taylan Meydan, İpek Erdem ve Sera Kutlubey gibi isimler de yer alıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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