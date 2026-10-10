ATV'nin İddialı Dizisi Hamal'ın Kadrosuna Usta Oyuncu Dahil Oldu
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Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u buluşturan ATV dizisi Hamal’ın kadrosuna Kadriye Kenter katıldı. Usta oyuncu, KYN Yapım imzalı dizide renkli kişiliği ve güçlü duruşuyla öne çıkacak Cıncık Abla karakterine hayat verecek. 20 Eylül’de sete çıkan dizinin salı akşamları ekrana gelmesi planlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kadriye Kenter, Hamal'da renkli kişiliğiyle öne çıkacak "Cıncık Abla" karakterine hayat verecek.
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ATV'nin Hamal dizisi için geri sayım başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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