Melodik Death Metal’i Yeniden Tanımlayan Grup! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: In Flames

Bazı metal şarkıları vardır, bu türü sevmeyen biri bile duyduğu an etkilenir. İşte Only for the Weak tam olarak böyle bir parça! Akılda kalıcı melodisi, duygusal yoğunluğu ve sertliğiyle In Flames’in en ikonik işlerinden biri haline geldi. Bunun yanında Cloud Connected, Take This Life, Come Clarity, Trigger ve Deliver Us gibi parçalar da grubun en sevilen işleri arasında yer aldı. Bir death metal grubunun bu kadar hit üretmesi zaten başlı başına büyük bir başarı!