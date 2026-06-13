Melodik Death Metal’i Yeniden Tanımlayan Grup! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: In Flames
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Metal müzik tarihinde bazı gruplar vardır, bir türe bambaşka bir yorum getirir. İsveç'ten çıkan In Flames de tam olarak böyle bir grup. Melodik death metal denince akla gelen ilk isimlerden biri olan grup, yıllar içinde kendine özgü bir kimlik yarattı. Gelin, In Flames’in neden bir efsane haline geldiğine birlikte bakalım! 👇
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Melodik death metalin en güçlü mimarlarından biri oldular!
The Jester Race albümüyle zirveye oynadılar!
Hayranlarını ikiye bölen bir dönüşüm yaşadılar!
Only for the Weak gibi zamansız hitlerle metal dışına da taştılar. 🤘
Kadro değişiklikleri grubun yapısını ciddi şekilde etkiledi!
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Video oyunlarından modern metal sahnesine kadar her yere iz bıraktılar!
Anders Fridén grubun vokalisti olmanın çok ötesine geçti!
Hala üretmeye devam etmeleri onları yaşayan efsane yapıyor!
Ve evet, In Flames bu yaz İstanbul’a geliyor!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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