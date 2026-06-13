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Melodik Death Metal’i Yeniden Tanımlayan Grup! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: In Flames

etiket Melodik Death Metal’i Yeniden Tanımlayan Grup! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: In Flames

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
13.06.2026 - 18:01
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Metal müzik tarihinde bazı gruplar vardır, bir türe bambaşka bir yorum getirir. İsveç'ten çıkan In Flames de tam olarak böyle bir grup. Melodik death metal denince akla gelen ilk isimlerden biri olan grup, yıllar içinde kendine özgü bir kimlik yarattı. Gelin, In Flames’in neden bir efsane haline geldiğine birlikte bakalım! 👇

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Melodik death metalin en güçlü mimarlarından biri oldular!

1990 yılında İsveç’in Göteborg kentinde kurulan In Flames, melodik death metal türünün şekillenmesinde başrol oynayan gruplardan biri oldu. Özellikle Dark Tranquillity ve At the Gates ile birlikte anılan grup, death metal’in agresif yapısını melodik gitarla buluşturarak bambaşka bir yorum kattı. O dönemde ekstrem metal kaos dolu bir çizgide ilerlerken, In Flames melodiyi merkeze alarak farklı bir yol çizdi. Bu yaklaşım sadece Avrupa metal sahnesini değil, yıllar sonra metalcore’dan modern Amerikan metaline kadar birçok türü etkiledi. Bugün hala sayısız grup, In Flames’in 90’lardaki formülünden ilham alıyor.

The Jester Race albümüyle zirveye oynadılar!

1996 tarihli The Jester Race albümü, melodik death metal için tam anlamıyla kutsal bir iş olarak görülüyor. Albümde yer alan rifler, çift gitar melodileri ve agresyon dengesi, grubun kimliğini şekillendirdi. Artifacts of the Black Rain, Moonshield parçaları ve albümün genel atmosferi, bugün bile türün zirve işleri arasında sayılıyor. Pek çok hayran için gerçek In Flames tam olarak bu albümle doğdu.

Hayranlarını ikiye bölen bir dönüşüm yaşadılar!

Hayranlarını ikiye bölen bir dönüşüm yaşadılar!

Metal dünyasında değişim, hayranlar tarafından bazen ihanet gibi algılanır! In Flames bunu birebir yaşayan gruplardan biri. Özellikle 2000’lerin ortasından itibaren grup daha modern, groove odaklı bir sound’a yöneldi. Reroute to Remain, Soundtrack to Your Escape ve özellikle A Sense of Purpose döneminde bu değişim çok net hissedildi. Eski hayranların bir kısmı bu değişimi özünü kaybetmek olarak yorumladı. Diğer yandan In Flames bu sayede çok daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı!

Only for the Weak gibi zamansız hitlerle metal dışına da taştılar. 🤘

Bazı metal şarkıları vardır, bu türü sevmeyen biri bile duyduğu an etkilenir. İşte Only for the Weak tam olarak böyle bir parça! Akılda kalıcı melodisi, duygusal yoğunluğu ve sertliğiyle In Flames’in en ikonik işlerinden biri haline geldi. Bunun yanında Cloud Connected, Take This Life, Come Clarity, Trigger ve Deliver Us gibi parçalar da grubun en sevilen işleri arasında yer aldı. Bir death metal grubunun bu kadar hit üretmesi zaten başlı başına büyük bir başarı!

Kadro değişiklikleri grubun yapısını ciddi şekilde etkiledi!

Kadro değişiklikleri grubun yapısını ciddi şekilde etkiledi!

Uzun soluklu metal gruplarında kadro değişimi kaçınılmazdır ama In Flames bu konuda oldukça hareketli bir geçmişe sahip. Özellikle kurucu gitarist Jesper Strömblad’ın ayrılığı, hayranların büyük tepkisini çekti çünkü grubun klasik sound’unun en önemli mimarlarından biri olarak görülüyordu. Bunun yanında yıllar içinde davuldan gitara kadar birçok pozisyonda değişiklik yaşandı. Hatta bazı dinleyiciler, grubun müzikal dönüşümünü doğrudan bu ayrılıklara bağladı.

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Video oyunlarından modern metal sahnesine kadar her yere iz bıraktılar!

Video oyunlarından modern metal sahnesine kadar her yere iz bıraktılar!

In Flames’in etkisi sadece death metalle sınırlı kalmadı. 2000’lerde yükselen metalcore sahnesindeki birçok grubun müzikal tarzında onların etkisini duymak mümkün. Killswitch Engage, As I Lay Dying ve benzeri çizgideki pek çok grup, Gothenburg sound’dan ciddi şekilde beslendi. Bunun dışında grubun şarkıları oyun dünyasında da sık sık kendine yer buldu ve daha genç kuşakların da dikkatini çekti. Bir ekstrem metal grubunun bu kadar geniş pop kültür etkisi yaratması gerçekten kolay iş değil!

Anders Fridén grubun vokalisti olmanın çok ötesine geçti!

Anders Fridén grubun vokalisti olmanın çok ötesine geçti!

Bir grubun vokalisti bazen doğrudan o grubun karakteridir. Anders Fridén de In Flames için böyle bir figür. Sert vokalleri, sahne hakimiyeti ve grubun yıllar içinde geçirdiği değişimdeki belirgin rolüyle en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Elbette bu görünürlük eleştiriyi de beraberinde getirdi, bazı eski hayranlar grubun değişen yönünü doğrudan Fridén’in tercihlerine bağladı. Ama bir gerçek var, In Flames’in bugün hala küresel ölçekte tanınan bir grup olmasında onun payı büyük.

Hala üretmeye devam etmeleri onları yaşayan efsane yapıyor!

Birçok metal grubu belli bir dönem parlayıp sonra nostaljik gruplara dönüşüyor. In Flames ise tüm eleştirilere rağmen üretmeye devam ediyor. 2023’te yayımlanan Foregone albümü, bizce grubun hala yaratıcı enerjisini koruduğunu gösteren işlerden biri! Elbette çoğu kişi eski dönem işlerini daha çok seviyor olabilir ama bir efsane olarak hayranlarına yeni şeyler sunmaya devam etmek de bambaşka bir seviye!

Ve evet, In Flames bu yaz İstanbul’a geliyor!

Ve evet, In Flames bu yaz İstanbul’a geliyor!

Güzel haber! In Flames bu yaz Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Grup, 26 Temmuz 2026’da İstanbul’da, Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde konser verecek. Eğer siz de 'Only for the Weak şarkısını canlı dinlesem yeter!' diyenlerdenseniz, bu fırsatı kaçırmayın! Hele ki melodik death metalin yaşayan devlerinden birini sahnede izlemek istiyorsanız, takvime şimdiden not düşmekte fayda var. 🤘

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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