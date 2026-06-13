Trash, Death, Doom Karıştıysa Toplanın: Metal Alt Türlerini Ayırmanın En Kolay Yolları
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Metal müzik dünyasına giren herkesin bir noktada yaşadığı o kafa karışıklığını biliyoruz... O kadar çok alt tür var ki, dinlerken hepsi birbirinin aynısı gibi gelebiliyor. Ama elbette ki hiçbiri aynı değil! 'Ben zaten bu işin ustasıyım!' diyorsan başka ama hala öğrenmen gereken şeyler varsa, metal alt türlerini ayırmak sandığın kadar zor değil. Gel, detaylara birlikte bakalım.
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Hızlı ve agresif yapısıyla öne çıkan thrash metalle başlayalım.
Karanlık ve sert tavrıyla death metal...
Peki doom metali nasıl ayırt edeceğiz? 🤔
Soğuk, sert ve ürkütücü bir atmosfer hissediyorsan o zaman black metal dinliyorsundur!
O zaman melodic death metalin farkı ne?
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Epik anlatısıyla öne çıkan power metale bakalım 👇
Bir de nu/alternatif metal var ama gözün korkmasın!
Sonuç olarak; metal türlerini ayırmanın kısa yolu vokale, tempoya ve genel havaya bakmak!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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