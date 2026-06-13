Trash, Death, Doom Karıştıysa Toplanın: Metal Alt Türlerini Ayırmanın En Kolay Yolları

“Death metal çok sert ama bu biraz daha yumuşak geldi.” diyorsan muhtemelen melodic death metal dinliyorsundur. Bu tür, death metal’in agresif yapısını melodik gitarlarla birleştiriyor. Yani hem sertlik var hem de akılda kalıcı rifler. Bu yüzden birçok kişi için metal dünyasına giriş kapılarından biri bu tür oluyor. In Flames, Dark Tranquillity ve At the Gates bu türün en önemli isimleri arasında. Sert müzik sevip aynı zamanda melodiyi de bırakmak istemeyenlerin tercih ettiği bir tür diyebiliriz.