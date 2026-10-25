Boran Kuzum Big Mistakes'in 2. Sezonu İçin Amerika'ya Gitti: Çekimlerin Biteceği Tarih Belli Oldu
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Netflix'in suç komedisi Big Mistakes ile uluslararası arenaya adım atan Boran Kuzum, Yusuf karakterine yeniden hayat vermek için yollara düştü. Oyuncunun dizinin ikinci sezonu için birkaç hafta önce Amerika'ya gittiği ve kamera karşısına geçtiği öğrenildi. Üstelik setten gelen haber bununla sınırlı değil; dizinin geleceğine dair bir müjde de var.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Boran Kuzum ikinci sezon çekimleri için birkaç hafta önce Amerika'ya gitti
Netflix dizisinde Yusuf karakterine yeniden hayat veriyor
Türkiye'deki dizi teklifleri şimdilik bekleyecek, üçüncü sezon da yolda
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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