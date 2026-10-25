Boran Kuzum Big Mistakes'in 2. Sezonu İçin Amerika'ya Gitti: Çekimlerin Biteceği Tarih Belli Oldu

Emmy ödüllü Dan Levy'nin Netflix için hazırladığı Big Mistakes, 9 Nisan'da yayına girmiş ve ilk sezonuyla dikkat çekmişti. Suç ve komediyi bir araya getiren ABD yapımında Kuzum, Yusuf karakterini canlandırıyor. Dizinin kadrosunda Dan Levy'nin yanı sıra Taylor Ortega, Laurie Metcalf, Elizabeth Perkins ve Mark Ivanir gibi isimler de yer alıyor.

İlk sezonun ardından Kuzum'un performansı Türkiye'de de geniş yankı uyandırmış, oyuncunun Dan Levy ile paylaştığı sahneler sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Yeni sezonda Yusuf'un hikayesinin nasıl ilerleyeceği ise şimdilik merak konusu.