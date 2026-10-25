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Boran Kuzum Big Mistakes'in 2. Sezonu İçin Amerika'ya Gitti: Çekimlerin Biteceği Tarih Belli Oldu

Boran Kuzum Big Mistakes'in 2. Sezonu İçin Amerika'ya Gitti: Çekimlerin Biteceği Tarih Belli Oldu

dizi Netflix
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 12:16
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Netflix'in suç komedisi Big Mistakes ile uluslararası arenaya adım atan Boran Kuzum, Yusuf karakterine yeniden hayat vermek için yollara düştü. Oyuncunun dizinin ikinci sezonu için birkaç hafta önce Amerika'ya gittiği ve kamera karşısına geçtiği öğrenildi. Üstelik setten gelen haber bununla sınırlı değil; dizinin geleceğine dair bir müjde de var.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Boran Kuzum ikinci sezon çekimleri için birkaç hafta önce Amerika'ya gitti

Boran Kuzum ikinci sezon çekimleri için birkaç hafta önce Amerika'ya gitti

Son dönemde yurt dışı projeleriyle sık sık gündeme gelen Boran Kuzum, Big Mistakes'in ikinci sezonu için yeniden set mesaisine başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre oyuncu, çekimler için geçtiğimiz haftalarda Amerika'ya uçtu ve kısa süre içinde kamera karşısına geçti.

Kuzum'un yoğun çekim temposunu kasım ayının başında geride bırakması bekleniyor. Kulislerde konuşulan tarihe göre oyuncu, ikinci sezonun çekimlerini 2 Kasım'da tamamlayacak. Bu da Kuzum'un yaklaşık bir hafta daha Amerika'da kalacağı anlamına geliyor.

Netflix dizisinde Yusuf karakterine yeniden hayat veriyor

Netflix dizisinde Yusuf karakterine yeniden hayat veriyor

Emmy ödüllü Dan Levy'nin Netflix için hazırladığı Big Mistakes, 9 Nisan'da yayına girmiş ve ilk sezonuyla dikkat çekmişti. Suç ve komediyi bir araya getiren ABD yapımında Kuzum, Yusuf karakterini canlandırıyor. Dizinin kadrosunda Dan Levy'nin yanı sıra Taylor Ortega, Laurie Metcalf, Elizabeth Perkins ve Mark Ivanir gibi isimler de yer alıyor.

İlk sezonun ardından Kuzum'un performansı Türkiye'de de geniş yankı uyandırmış, oyuncunun Dan Levy ile paylaştığı sahneler sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Yeni sezonda Yusuf'un hikayesinin nasıl ilerleyeceği ise şimdilik merak konusu.

Türkiye'deki dizi teklifleri şimdilik bekleyecek, üçüncü sezon da yolda

Türkiye'deki dizi teklifleri şimdilik bekleyecek, üçüncü sezon da yolda

Amerika'daki projesi, Kuzum'un Türkiye'deki planlarını da doğrudan etkiliyor. Edinilen bilgilere göre oyuncu, son dönemde ana akım kanallardan birden fazla dizi teklifi aldı. Ancak Big Mistakes'in çekim takvimi nedeniyle bu teklifleri şimdilik değerlendiremediği öğrenildi.

Dizinin hayranlarını sevindirecek haber ise sonraki sezonla ilgili. İkinci sezonun önümüzdeki mayıs ayında yayınlanması planlanırken Big Mistakes'in üçüncü sezonunun da çekileceği konuşuluyor. Yani Kuzum'u Yusuf rolünde bir süre daha izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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