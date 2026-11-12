Mikroplastikleri Vücuttan Atan Gıdaları Buldular: Bağırsakları Temizliyor

Fareler üzerinde yapılan çalışmada günlük lif alımının, sindirim sistemindeki plastik parçaları hapsederek bunların birikip iç organlara zarar vermesini engellediği belirlendi. Bulgular, gıda ambalajları, tek kullanımlık şişeler ve sentetik tüketim ürünlerinden yayılan kirleticilere karşı yeni bir fizyolojik savunma mekanizmasına işaret ediyor. Çalışmanın başyazarı çevre bilimci Eddy Y. Zeng'e göre sonuçlar, basit beslenme alışkanlıklarının iç organları sentetik atıklardan korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Tek kullanımlık kahve bardaklarından gıda ambalajlarına kadar mikroplastikler ve nano ölçekli kalıntılar, yenilen ve içilen şeylerin büyük bir kısmını kirletiyor. 'Sonsuz kimyasallar' diye bilinen bu maddelerin moleküler yapısı, doğada ve insan vücudunda kolayca parçalanmalarını engelliyor. Daha önceki araştırmalarda insan atardamarlarının içinde sıkışmış plastik parçacıkları tespit edilmiş ve bu parçacıklar kalp durması da dahil ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmişti.