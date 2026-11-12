Mikroplastikleri Vücuttan Atan Gıdaları Buldular: Bağırsakları Temizliyor
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South China Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, lif içeriği yüksek bir beslenme düzeninin mikro ve nanoplastikleri bağırsaktan temizleyebileceğini ortaya koydu. Fareler üzerinde yapılan çalışma, günlük lif alımının plastiğin vücutta birikmesini engelleyebildiğine işaret ediyor.
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Kaynak: Independent
Hakemli Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, günlük kirleticilere karşı yeni bir savunma mekanizmasına işaret ediyor.
Orta ve yüksek lifle beslenen fareler, 24 saat içinde önemli ölçüde daha fazla plastik attı.
Ekip bulguların henüz insanlara uygulanamayacağını belirtirken daha fazla lif tüketmeyi yine de öneriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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