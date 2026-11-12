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Mikroplastikleri Vücuttan Atan Gıdaları Buldular: Bağırsakları Temizliyor

Mikroplastikleri Vücuttan Atan Gıdaları Buldular: Bağırsakları Temizliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 09:49
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South China Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, lif içeriği yüksek bir beslenme düzeninin mikro ve nanoplastikleri bağırsaktan temizleyebileceğini ortaya koydu. Fareler üzerinde yapılan çalışma, günlük lif alımının plastiğin vücutta birikmesini engelleyebildiğine işaret ediyor.

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Kaynak: Independent

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Hakemli Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, günlük kirleticilere karşı yeni bir savunma mekanizmasına işaret ediyor.

Hakemli Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, günlük kirleticilere karşı yeni bir savunma mekanizmasına işaret ediyor.

Fareler üzerinde yapılan çalışmada günlük lif alımının, sindirim sistemindeki plastik parçaları hapsederek bunların birikip iç organlara zarar vermesini engellediği belirlendi. Bulgular, gıda ambalajları, tek kullanımlık şişeler ve sentetik tüketim ürünlerinden yayılan kirleticilere karşı yeni bir fizyolojik savunma mekanizmasına işaret ediyor. Çalışmanın başyazarı çevre bilimci Eddy Y. Zeng'e göre sonuçlar, basit beslenme alışkanlıklarının iç organları sentetik atıklardan korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Tek kullanımlık kahve bardaklarından gıda ambalajlarına kadar mikroplastikler ve nano ölçekli kalıntılar, yenilen ve içilen şeylerin büyük bir kısmını kirletiyor. 'Sonsuz kimyasallar' diye bilinen bu maddelerin moleküler yapısı, doğada ve insan vücudunda kolayca parçalanmalarını engelliyor. Daha önceki araştırmalarda insan atardamarlarının içinde sıkışmış plastik parçacıkları tespit edilmiş ve bu parçacıklar kalp durması da dahil ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmişti.

Orta ve yüksek lifle beslenen fareler, 24 saat içinde önemli ölçüde daha fazla plastik attı.

Orta ve yüksek lifle beslenen fareler, 24 saat içinde önemli ölçüde daha fazla plastik attı.

Araştırmacılar, besin lifinin doğal örgü benzeri yapısının bağırsaklardan geçerken plastiği ağ gibi tutup tutmadığını inceledi. Laboratuvar deneylerinde fareler az, orta ve yüksek lifle beslenen gruplara ayrıldı ve onlara az miktarda plastik parçacıkları verildi. Orta ve yüksek lifle beslenen fareler, az lif tüketenlere kıyasla 24 saat içinde vücutlarından kayda değer derecede daha fazla plastik attı.

Bir hafta boyunca günlük plastik verilen farelerde yalnızca düşük lifle beslenen grubun bağırsak dokusunda hasar belirtileri görüldü. Ayrı laboratuvar testlerinde lif şeritlerinin plastik parçacıklara fiziksel olarak tutunduğu ve bunların dışkı yoluyla vücuttan doğal yolla atılmasını sağladığı gözlendi.

Ekip bulguların henüz insanlara uygulanamayacağını belirtirken daha fazla lif tüketmeyi yine de öneriyor.

Ekip bulguların henüz insanlara uygulanamayacağını belirtirken daha fazla lif tüketmeyi yine de öneriyor.

Ekip, bulguların henüz insanlara doğrudan uygulanamayacağı uyarısında bulunuyor. Yüksek lif grubundaki fareler, bir kişinin günlük beslenmesinde önerilenden çok daha fazla lifli gıda tüketti. Bu nedenle aynı temizleme etkisinin insanlarda da görülüp görülmediğini anlamak için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Yine de araştırmacılar, daha fazla lif tüketmenin 'her açıdan kazançlı' olduğunu savunuyor.

Lif açısından zengin temel gıdalar arasında fasulye, mercimek, nohut, yulaf ve tam buğday ekmeği ile brokoli, bezelye ve yeşil yapraklı sebzeler yer alıyor. Lifin kan şekerini dengede tuttuğu, kolesterolü düşürdüğü ve sindirime yardımcı olduğu zaten biliniyor. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) yetişkinler için günde yaklaşık 30 gram lif öneriyor. Britanya Beslenme Vakfı'na göre ise ülkede her 100 kişiden yalnızca 4'ü bu hedefi karşılıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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