Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: 19 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda, Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, tekniker Erkan Kavlak, teknik şartnameyi hazırlayan Erkan Koç, Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır, teknik şartnameyi hazırlayan İbrahim Yaşaroğlu, mühendis Menderes Çakmak, teknik şartnameyi hazırlayan Muhammet Sertaç Kazıcı, teknik şartnameyi hazırlayan Niyazi Baştürk, Zeynep Düşmez, İsmail Kurtuluş ve İhsan Sabri Kurtuluş gözaltına alındı. Levent Ilgın’ın ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.