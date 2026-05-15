Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: 19 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2026 - 09:33

İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bir operasyon da Üsküdar Belediyesi’ne gerçekleştirildi. Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde, iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usule aykırı yapılara iskan onayı verdiği öne sürüldü.

İBB’ye yapılan yeni operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda, Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, tekniker Erkan Kavlak, teknik şartnameyi hazırlayan Erkan Koç, Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır, teknik şartnameyi hazırlayan İbrahim Yaşaroğlu, mühendis Menderes Çakmak, teknik şartnameyi hazırlayan Muhammet Sertaç Kazıcı, teknik şartnameyi hazırlayan Niyazi Baştürk, Zeynep Düşmez, İsmail Kurtuluş ve İhsan Sabri Kurtuluş gözaltına alındı. Levent Ilgın’ın ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Üsküdar Belediyesi’ne yapılan operasyonda da 7 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde, iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usule aykırı yapılara iskan onayı verdiği öne sürüldü.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde irtikap suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki bazı inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhitler ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği belirlendi. Taleplerin, üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda şekillendiği, usule aykırı yapıların ise iskan işlemlerinin onaylandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında maddi menfaatin elden, şirket hesapları ve farklı kanallar üzerinden sağlandığı değerlendirilirken, bu sabah düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
