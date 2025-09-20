onedio
article/comments
article/share
Ali Koç Kimdir, Kaç Yaşında? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kariyer Hayatı

Ali Koç Kimdir, Kaç Yaşında? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kariyer Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.09.2025 - 13:47

2018 yılından beri Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlık görevini yürüten Ali Koç, hem iş hem de spor dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Tanınmış iş insanı yaptığı açıklamalarla spor dünyasının en çok konuşulan isimlerinden. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bu kez de Sadettin Saran ile yarışacağı başkanlık yarışında adından söz ettiriyor. Peki Ali Koç kimdir? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kaç yaşında, nereli? 

İşte, detaylar...

Ali Koç Kimdir?

Ali Koç Kimdir?

Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Koç'un babası Rahmi Koç ve annesi ise Çiğdem Simavi'dir. Tam adı Yıldırım Ali Koç'tur. Ailesine ait olan Koç Holding'in yönetim kurulu başkan vekilidir.

Ali Koç Kaç Yaşında? 

1967 yılında dünyaya gelen Ali Koç, 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. 

Ali Koç Aslen Nereli? 

Vehbi Koç ile Sadberk Koç’un üçüncü torunu olan Ali Koç, İstanbul'da dünyaya geldi.

Ali Koç'un Eğitim Hayatı

Ali Koç'un Eğitim Hayatı

1985 yılında Londra'daki Harrow School'da öğrenim gören Ali Koç, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Rice Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. İşletme eğitimini tamamladıktan sonra, 1990 ila 1991 yıllarında New York'taki American Express Bank'ta yönetici yetiştirme programına katıldı. Ali Koç, bu süreçte önemli deneyimler kazandı. Aynı dönemde Ramerica International Inc.'de finans ve organizasyon koordinatörü olarak görev yaptı. 

1992 ila 94 yılları arasında ise Morgan Stanley & Group'ta analist olarak çalıştı. 1995 ila 97 yılları arasında ise Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Ali Koç'un Kariyer Hayatı

Ali Koç'un Kariyer Hayatı

Ali Koç, 1997 yılında Koç Holding bünyesinde yeni iş geliştirme koordinatörü olarak göreve başladı. 2000 yılında Bilgi Grubu Yürütme Komitesi'ne, 2002 yılında ise Bilgi Grubu'nun başkanlığına getirildi. 2006 ile 2010 yıllarında Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu başkanlığı görevini üstlendi. 2008 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu'na dahil olan Koç, 2016'da Yönetim Kurulu başkan vekili olarak atandı.

Günümüzde Yapı Kredi Bankası, Ford Otosan, Koçtaş, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Sistem, Otokar, Setur, Otokoç gibi Koç Holding iştiraklerinde Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yapan Ali Koç, TÜPRAŞ ve Opet gibi şirketlerde Yönetim Kurulu başkan vekili olarak da hizmet vermektedir. Ali Koç, ayrıca: 

  • TÜSİAD'da Yönetim Kurulu başkan yardımcısı, 

  • Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde başkan, 

  • Harvard Üniversitesi ile Bank of America'da Global Danışma Kurulu üyesi, 

  • DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi) 

  • Endeavor Etkin Girişimcilik Destekleme Derneği'nde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Ali Koç Ne Zaman Fenerbahçe Başkanı Oldu?

Ali Koç Ne Zaman Fenerbahçe Başkanı Oldu?

Ali Koç, 2004'ten 2017'ye kadar Fenerbahçe Derneği'nin başkanlığını üstlendi ve 3 Haziran 2018'de ise Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ı geçerek Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 37. başkanı oldu.

Ali Koç, Fenerbahçe Başkan Adayı mı? 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 - 21 Eylül 2025 tarihilerinde yapılacak. Mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran, kulübün başkanlık koltuğu için yarışacaklar. Bu önemli seçimde, kulübün 49 bin 268 üyesi oy kullanma hakkına sahip olacak.

21 Eylül'deki seçimler, saat 10.00'dan 17.00'ye kadar sürecek. Ali Koç, bu seçimlerde dördüncü kez başkanlık için aday olacak.

Ali Koç Evli mi?

Ali Koç Evli mi?

Ali Koç 2005 yılında düzenlenen sade bir törenle çocukluk arkadaşı olan Nevbahar Demirağ ile dünyaevine girdi.

Ali Koç'un Çocuğu Var mı?

Ali Koç ve Nevbahar Demirağ Koç'un iki çocuğu var. 2006 yılında Sadberk Leyla Koç ve 2008 yılında Kerim Rahmi Koç dünyaya geldi.

Ali Koç'un Aldığı Ödüller

Ali Koç'un Aldığı Ödüller

  • 2013 - 2015  'Yılın En Başarılı İş İnsanı' Galatasaray Üniversitesi

  • 2019 'Bekir Okan Spor Özel Ödülü' Okan Üniversitesi

  • 2021 'Yılın En Beğenilen İş Adamı' Yıldız Teknik Üniversitesi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
