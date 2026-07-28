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Donald Trump ve FIFA Arasında Çıkar Karşılığı Ayrıcalık İlişkisi İddiaları Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Donald Trump ve FIFA Arasında Çıkar Karşılığı Ayrıcalık İlişkisi İddiaları Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2026 - 13:33
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ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında 'çıkar karşılığı ayrıcalık' ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı.

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Dünya Kupası biletlerinin fiyatları soruşturmaya neden oldu.

Dünya Kupası biletlerinin fiyatları soruşturmaya neden oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderdiği mektupta soruşturmanın FIFA'nın Trump yönetiminden özel ayrıcalıklar elde etmek amacıyla yürüttüğü iddia edilen girişimleri ve buna karşılık Trump yönetiminin FIFA'yla bağlantılı yüksek profilli yolsuzluk davalarını düşürdüğü iddialarını kapsadığını ifade etti.

FIFA'nın Dünya Kupası biletlerinde uyguladığı 'fahiş fiyatlandırma' ve 'aldatıcı satış yöntemleri' nedeniyle ABD'li tüketicilerin zarar gördüğünün altını çizen Raskin, FIFA'nın Trump Tower'da ofis kiralaması ve Trump'a 'FIFA Barış Ödülü' vermesi gibi adımların Trump yönetimiyle yakın ilişki kurma çabasının parçası olduğunu ileri sürdü.

Raskin, buna karşılık Adalet Bakanlığının daha önce mahkumiyetle sonuçlanan FIFA bağlantılı yolsuzluk davalarını düşürdüğünü iddia etti.

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Raskin ayrıca Infantino'dan Trump ve çevresine sağlanan muhtemel menfaatlere, FIFA'nın bilet satış uygulamalarına ve ABD'li yetkililerle yapılan temaslara ilişkin belgelerin yanı sıra Trump Tower'daki FIFA ofisinin ziyaretçi kayıtlarını da Komiteye sunmasını isterken, Infantino'nun Komiteye ifade vermesini istedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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