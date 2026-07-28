Donald Trump ve FIFA Arasında Çıkar Karşılığı Ayrıcalık İlişkisi İddiaları Hakkında Soruşturma Başlatıldı

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderdiği mektupta soruşturmanın FIFA'nın Trump yönetiminden özel ayrıcalıklar elde etmek amacıyla yürüttüğü iddia edilen girişimleri ve buna karşılık Trump yönetiminin FIFA'yla bağlantılı yüksek profilli yolsuzluk davalarını düşürdüğü iddialarını kapsadığını ifade etti.

FIFA'nın Dünya Kupası biletlerinde uyguladığı 'fahiş fiyatlandırma' ve 'aldatıcı satış yöntemleri' nedeniyle ABD'li tüketicilerin zarar gördüğünün altını çizen Raskin, FIFA'nın Trump Tower'da ofis kiralaması ve Trump'a 'FIFA Barış Ödülü' vermesi gibi adımların Trump yönetimiyle yakın ilişki kurma çabasının parçası olduğunu ileri sürdü.

Raskin, buna karşılık Adalet Bakanlığının daha önce mahkumiyetle sonuçlanan FIFA bağlantılı yolsuzluk davalarını düşürdüğünü iddia etti.

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Raskin ayrıca Infantino'dan Trump ve çevresine sağlanan muhtemel menfaatlere, FIFA'nın bilet satış uygulamalarına ve ABD'li yetkililerle yapılan temaslara ilişkin belgelerin yanı sıra Trump Tower'daki FIFA ofisinin ziyaretçi kayıtlarını da Komiteye sunmasını isterken, Infantino'nun Komiteye ifade vermesini istedi.