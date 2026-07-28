Bitmeyen Temmuz Ayı Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Kağıt üzerinde zaman kavramının eşit şekilde geçmesi gerekse de gerek psikolojik olarak gerek duygusal olarak bazı dönemler insana daha uzun gelebiliyor. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına bakarsak 2026 temmuz ayı da bir türlü bitmek bilmedi. Tabii bu durum abartılı da olsa bazı kullanıcılar tarafından dile getirildi.