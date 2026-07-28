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Bitmeyen Temmuz Ayı Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Bitmeyen Temmuz Ayı Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2026 - 12:32
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Kağıt üzerinde zaman kavramının eşit şekilde geçmesi gerekse de gerek psikolojik olarak gerek duygusal olarak bazı dönemler insana daha uzun gelebiliyor. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına bakarsak 2026 temmuz ayı da bir türlü bitmek bilmedi. Tabii bu durum abartılı da olsa bazı kullanıcılar tarafından dile getirildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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