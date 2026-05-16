Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor: Memurlara Sicil Affı Gelebilir!

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.05.2026 - 09:57

Cumhuriyet Halk Partisi, memurlara yönelik sicil affını sağlayacak kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. “Devlet Memurlarına İlişkin Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi” ile kamu görevlilerinin geçmişte aldıkları bazı disiplin cezalarının özlük dosyalarından çıkarılması ve elektronik kayıt sistemlerinden silinmesi öngörülüyor.

CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu yeni kanun teklifi milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor.

CHP’nin memurlara yönelik sicil affını içeren kanun teklifi, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın’ın ortak imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifin genel gerekçesinde, kamu hizmetinin etkinliğinin yalnızca mevzuatın katılığıyla değil, çalışma barışının korunması ve kamu personelinin motivasyonunun artırılmasıyla mümkün olduğu belirtildi. Uzun yıllar önce verilen disiplin cezalarının memurların kariyerlerini, görevde yükselmelerini ve idari değerlendirmelerini olumsuz etkilemeye devam ettiği vurgulanan gerekçede, özellikle uyarma ve kınama gibi cezaların uzun süre personelin karşısına çıkarılmasının “ölçülülük, hakkaniyet ve rehabilitasyon ilkeleriyle bağdaşmadığı” ifade edildi.

Teklifle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar ile sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçen personelin; uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına ilişkin kayıtlarının affedilmesi düzenleniyor.

Düzenlemede devlet memurluğundan çıkarma cezası ise affın dışında tutuldu. Ayrıca terör suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, devlet sırlarını açığa vurma ve kamu vicdanını yaralayan diğer suçlardan hüküm giyenlere verilen disiplin cezaları da kapsam dışında bırakıldı.

Teklifle, affa konu disiplin kayıtlarının kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde personel özlük dosyalarından çıkarılması ve elektronik sistemlerden silinmesi öngörülüyor.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
