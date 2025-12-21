Sevgili Aslan, bu hafta Venüs ve Neptün arasında oluşan kare açı, hayatının melodisini biraz değiştirebilir. Kalbinin ritmi, dalgalanabilir. Haliyle enerji dengende de dalgalanmalar söz konusu olabilir.

Tam da bu noktada, sen yıl sonu işlerini yetiştirmeye çalışıp bir oraya bir oraya koştururken, bedenin sana 'biraz ağır ol' diyor olabilir. Belki de kendine biraz mola vermelisin, enerjini doğru bir şekilde yönetmeli ve bedeninin bu istikrar talebini karşılamalısın. Bu sayede, kendini daha iyi ve daha sağlıklı hissedebilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…