Güney Koreli Geliştiricinin Sahte Sipariş Uygulaması Viral Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İnternet üzerinden sipariş vermek son yıllarda özellikle de pandemi etkisiyle artık bir bağımlılığa dönüştü. Basit internet alışverişleri yerini yemek hatta ufak market siparişlerine bıraktı. Güney Koreli bir geliştirici de sipariş verebileceğiniz ama tamamen sahte olan bir uygulama geliştirdi. Böylece hem paranız cebinizde kalıyor hem de dopamin ihtiyacınızı gidermiş oluyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Malheelife isimli kullanıcı bu şaka uygulamasını geçtiğimiz günlerde tanıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tamamen şaka amaçlı çıkan bu uygulama o kadar çok ilgi gördü ki bir web sitesi bile yapıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın