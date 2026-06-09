Güney Koreli Geliştiricinin Sahte Sipariş Uygulaması Viral Oldu

Üstlelik yeni geliştirmeler de geldi. Bu güncellemede yemek siparişi verebiliyorsunuz. Uygulama ise size ne kadar paradan tasarruf ettiğiniz gibi almak zorunda olmadığınız kalorileri de gösteriyor. “Yemek Sadece Gelmiyor” adlı web sitesi, popüler teslimat uygulamalarını birebir taklit ediyor. Kullanıcılar menüleri gezebiliyor, yemek seçebiliyor, sepet oluşturabiliyor, ödeme simülasyonu yapabiliyor ve kurye takibini izleyebiliyor. Ancak sipariş tamamlandığında ne para ödeniyor ne de yemek geliyor.

Menülere bakma, seçim yapma ve takip etme aşamaları beyinde beklenti ve ödül hissi yaratırken, gerçek yemek gelmediği için kalori alımı ve harcama önleniyor. Böylece bağımlılık yaratan ritüel korunurken zararlı sonuçlar ortadan kalkıyor.