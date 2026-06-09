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Güney Koreli Geliştiricinin Sahte Sipariş Uygulaması Viral Oldu

Güney Koreli Geliştiricinin Sahte Sipariş Uygulaması Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.06.2026 - 11:48
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İnternet üzerinden sipariş vermek son yıllarda özellikle de pandemi etkisiyle artık bir bağımlılığa dönüştü. Basit internet alışverişleri yerini yemek hatta ufak market siparişlerine bıraktı. Güney Koreli bir geliştirici de sipariş verebileceğiniz ama tamamen sahte olan bir uygulama geliştirdi. Böylece hem paranız cebinizde kalıyor hem de dopamin ihtiyacınızı gidermiş oluyorsunuz.

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Malheelife isimli kullanıcı bu şaka uygulamasını geçtiğimiz günlerde tanıttı.

Malheelife isimli kullanıcı bu şaka uygulamasını geçtiğimiz günlerde tanıttı.

Teslimat bağımlılığıyla mücadele etmek isteyenlere yardım etmeyi amaçlayan uygulama kısa sürede büyük ilgi gördü. Sahte siteden sipariş veriyorsunuz ama ne uygulamaya bağlı bir alışveriş sitesi var ne de uygulamanın bir para çekme sorunu var. Uygulamayı geliştiren kişi ise bu durumu 'hem paran cebinde kalıyor, hem de dopamin sağlıyorsun' şeklinde tanıttı.

Tamamen şaka amaçlı çıkan bu uygulama o kadar çok ilgi gördü ki bir web sitesi bile yapıldı.

Tamamen şaka amaçlı çıkan bu uygulama o kadar çok ilgi gördü ki bir web sitesi bile yapıldı.

Üstlelik yeni geliştirmeler de geldi. Bu güncellemede yemek siparişi verebiliyorsunuz. Uygulama ise size ne kadar paradan tasarruf ettiğiniz gibi almak zorunda olmadığınız kalorileri de gösteriyor. “Yemek Sadece Gelmiyor” adlı web sitesi, popüler teslimat uygulamalarını birebir taklit ediyor. Kullanıcılar menüleri gezebiliyor, yemek seçebiliyor, sepet oluşturabiliyor, ödeme simülasyonu yapabiliyor ve kurye takibini izleyebiliyor. Ancak sipariş tamamlandığında ne para ödeniyor ne de yemek geliyor.

Menülere bakma, seçim yapma ve takip etme aşamaları beyinde beklenti ve ödül hissi yaratırken, gerçek yemek gelmediği için kalori alımı ve harcama önleniyor. Böylece bağımlılık yaratan ritüel korunurken zararlı sonuçlar ortadan kalkıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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