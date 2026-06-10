Aziz Yıldırım Kızı Yaz Yıldırım'ın Bir Makarnaya 6 Bin Lira Ödediği Mekana Gitti

Sümer geçtiğimiz yıl yaşanan olayı şöyle aktardı:

'Geçen yılın sonunda restoranda ünlü şef Sadık Usta’nın beyaz trüflü makarnasından yemiş, 6 bin lira da hesap ödemiş. Anlatılana göre babası bir gün sonra restorana gitmiş ve kızının bir makarnaya niye 6 bin lira verdiğini araştırmış. Her babanın yapacağı gibi küçük kızının fazla para ödeyip ödemediğini merak etmiş.

Kendisine adisyon gösterilmiş, makarnaya dilimlenen beyaz trüf ve parmesanın gramajından dolayı fiyatının da 6 bin lira olmasının normal olduğu söylenmiş. Aziz Yıldırım da restorana hak vermiş hiç oturmadan çıkıp gitmiş. Babası gitsin ya da gitmesin, Yaz gibi akıllı birinin fahiş fiyat ödeyeceğini ben hiç düşünmüyorum.'