article/comments
article/share
Haberler
Spor
Aziz Yıldırım Kızı Yaz Yıldırım'ın Bir Makarnaya 6 Bin Lira Ödediği Mekana Gitti

Aziz Yıldırım Kızı Yaz Yıldırım'ın Bir Makarnaya 6 Bin Lira Ödediği Mekana Gitti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.06.2026 - 11:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Son seçiminde rakibi Hakan Safi'ye tarihi bir fark atarak Fenerbahçe başkanlığı koltuğuna 9 yıl sonra yeniden oturan Aziz Yıldırım ilginç bir haberle gündeme geldi. Nefes'te yer alan habere göre Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım'ın bir makarna için 6 bin lira ödediği mekana gitti ve bu makarnanın neden bu kadar pahalı olduğunu sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son zamanlarda Fenerbahçe kamuoyunda öne çıkan bir isim var. O da Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım.

Son zamanlarda Fenerbahçe kamuoyunda öne çıkan bir isim var. O da Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım.

Futbola olan tutkusu ve sempatik tavırlarıyla şimdiden fenomen olan Yaz, babasını başkanlık yarışında bir saniye olsun yalnız bırakmamıştı. Baba Yıldırım'ın da her seferinde zekasını takdir ettiği kızı Nefes Gazetesi'nde yer alan bir haberle gündeme geldi.

Pervin Sümer'in aktardığına göre Yaz Yıldırım'ın favori mekanlarından biri de Zorlu'da yer alan Parle.

Pervin Sümer'in aktardığına göre Yaz Yıldırım'ın favori mekanlarından biri de Zorlu'da yer alan Parle.

Sümer geçtiğimiz yıl yaşanan olayı şöyle aktardı:

'Geçen yılın sonunda restoranda ünlü şef Sadık Usta’nın beyaz trüflü makarnasından yemiş, 6 bin lira da hesap ödemiş. Anlatılana göre babası bir gün sonra restorana gitmiş ve kızının bir makarnaya niye 6 bin lira verdiğini araştırmış. Her babanın yapacağı gibi küçük kızının fazla para ödeyip ödemediğini merak etmiş.

Kendisine adisyon gösterilmiş, makarnaya dilimlenen beyaz trüf ve parmesanın gramajından dolayı fiyatının da 6 bin lira olmasının normal olduğu söylenmiş. Aziz Yıldırım da restorana hak vermiş hiç oturmadan çıkıp gitmiş. Babası gitsin ya da gitmesin, Yaz gibi akıllı birinin fahiş fiyat ödeyeceğini ben hiç düşünmüyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
5
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın