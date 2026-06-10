Aziz Yıldırım Kızı Yaz Yıldırım'ın Bir Makarnaya 6 Bin Lira Ödediği Mekana Gitti
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Son seçiminde rakibi Hakan Safi'ye tarihi bir fark atarak Fenerbahçe başkanlığı koltuğuna 9 yıl sonra yeniden oturan Aziz Yıldırım ilginç bir haberle gündeme geldi. Nefes'te yer alan habere göre Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım'ın bir makarna için 6 bin lira ödediği mekana gitti ve bu makarnanın neden bu kadar pahalı olduğunu sordu.
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Son zamanlarda Fenerbahçe kamuoyunda öne çıkan bir isim var. O da Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım.
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Pervin Sümer'in aktardığına göre Yaz Yıldırım'ın favori mekanlarından biri de Zorlu'da yer alan Parle.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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