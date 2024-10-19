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En Güzel Mevlana Sözleri! En Anlamlı, Düşündürücü Kısa ve Öz Mevlana Sözleri

En Güzel Mevlana Sözleri! En Anlamlı, Düşündürücü Kısa ve Öz Mevlana Sözleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 15:55

Mevlana, Türk-İslam tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Günümüzde Mevlana ya da Rumi adlarıyla anılsa da asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Eserleri, öğretileri ve beyitleri ile hafızalara kazınan Mevlana'nın sözleri ise ders verir niteliktedir. Mevlana'nın insanlığa ve aşka dair sözlerini pek çok kez sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. 

İşte, sizin de sosyal medyada paylaşabileceğiniz en özel, anlamlı ve özlü Mevlana sözleri: Keyifli okumalar!

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En Güzel Mevlana Sözleri

En Güzel Mevlana Sözleri

  • Kalbimi ve ruhumu vermemin bir yararı yok, sen zaten bunlara sahipsin. O yüzden sana bir ayna getirdim. Kendine bak beni hatırla.

  • Güzelliğin bir damlası olan Leyla için uykuyu haram etmek çok değilse, güzelliğin kaynağı Mevla için bir ömrü feda etmek az bile.

  • Başta dönüp koşan nice bilgiler, nice hünerler vardır ki, insan onunla baş olmak isterse, baş elden gider. Başının gitmesini istemiyorsan ayak ol.

  • Kalbin bir gün seni sevgiliye götürecek. Ruhun bir gün seni sevgiliye taşıyacak. Sakın acında kaybolma. Bil ki çektiğin acı bir gün dermanın olacak.

  • Nefsin ejderhadır. Öldü sanma, uykuya dalar o. Dertten eline fırsat düşmediği için uyur. Derdin bitince çıkar hemen. Hüner; dertsizken de nefsi uykuda tutmadadır.

  • Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa güle dokunmanıza çok az kalmış demektir.

  • Yaşadığın dünyaya bak; yüce tanrı, hangi eserini sevginin kucağında büyütmemiş? Neden okşamak ve kucaklamakla gidilecek yere, tekme ve tokatla erişmeyi tercih edesin?

  • Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla.

  • Sarılmayı bilir misin? Sahiplenmeyi, sahiplendiğinde sadık kalmayı? Sen bilir misin aşık olmayı? Bölünebilir misin ikilere, üçlere, gerekirse binlere? Yapabilir misin? Gerçekten sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz. Unutma; ya çok seversin bir kere, ya da hiç sevmezsin.

  • Ey sevgili; heyben acıyla dolar da nefes alamazsan gel. Huzur bulacağın kıyılarım senindir. Umutların solar kurur da su bulamazsan beraber sulayalım, gözyaşlarım senindir. Kanadın kırılır da maviye uçamazsan, ne güne duruyor al, kanatlarım senindir. Çaresiz çilelere bir umut bulamazsan, kendime ettiğim dualarım senindir.

  • Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez.

En Anlamlı Mevlana Sözleri

En Anlamlı Mevlana Sözleri

  • Seni bağrıma değil, bağrımı ve başımı ayağının altına bastım. Gözüm toprak olacak, ama gönlüm daima aşk kokacak.

  • Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir; çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar.

  • Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ay da ara! Gözlerindeki perdeyi arala!

  • Ey sevgili. Biz seninle bir salkımın iki aşık üzümüyken, başka şişelerde şarap olmuşuz, başka hayallerde harap olmuşuz.

  • İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım dilimi, belki o zaman kalbim kurtulur.

  • Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.

  • Şarap küpü nereye konursa konsun şaraptır. Gül mezbelelikte bitmekle kötü olmaz, şarap altın tasa konmakla helal olmaz.

  • Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.

  • Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül, hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne üzül.

  • Aşk nasip işidir hesap işi değil! Aşk adayıştır arayış değil! Sen adanmışsan ve yanmışsan bu uğurda aşk seni bulmaya gelir.

  • Aradığın seni arayandır.

Kısa ve Öz Mevlana Sözleri

Kısa ve Öz Mevlana Sözleri

  • Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?

  • Yılan sokması seni sadece canından eder. Ama kötü dost hem candan, hem de imandan eder!

  • Aklım her gün tövbe eder. Nefsim her an tövbemi bozar. Arada kalmış bîçareyim. İyi ki senin kapın var.

  • Dediler ki: gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: gönle giren gözden ırak olsa ne olur.

  • Beni çok özle, bir daha bu kadar sevmeyecekler seni. Aşksız olma ki ölü olmayasın. Aşkta öl ki diri kalasın.

  • Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters.

  • Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim; yere düşen edebinize takılmamak.

  • Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur.

  • Ey sahura kalkan, sahur yemeği yiyen kişi! Az konuş, hatta sus! Sus da orucu anlayanlar, oruçtan söz etsinler.

  • Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.

  • Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana.

Aşk Hakkında Mevlana Sözleri

Aşk Hakkında Mevlana Sözleri

  • Bir muammadır aşk. Kiminin vicdanına atılan taş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır aşk.

  • Gel de birbirimizin kadrini bilelim. Çünkü ansızın ayrılacağız birbirimizden.

  • Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.

  • Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur.

  • Bir yandan korkun bir yandan umudun varsa iki kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten.

  • Muhabbet ve merhamet, insanlığın; hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır.

  • Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır.

  • Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefis aklı yer.

  • Aşkın hikâyesini, durmaksızın feryâd eden bülbüle değil. Sessiz sedasız can veren pervanelere sor.

  • Sus gönlüm! Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus.

  • Birini tanımadıysan kimin ve neyin peşinde olduğuna bak! Anlarsın…

  • Aşka uçmayacaksan kanat neye yarar?

İnsana Dair Mevlana Sözleri

İnsana Dair Mevlana Sözleri

  • Bir gönülde aşk ve sevgi ateşi yoksa o kişi karanlıklarda, Allah nurundan habersizdir.

  • İsyanlardayım dedi. Hayır, imtihanlardaydı. Fark etseydi, kurtulacaktı.

  • Öyle bir ‘yâr’ sev ki evladım; elinde su tasıyla, iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni.

  • Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki; şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım.

  • Tut ki Ali’den sana miras kaldı Zülfikar. Sende Ali’nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar?

  • Kalbi ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır.

  • Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar.

  • Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasip olsun diye!

  • Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil! Ne zaman? Bilemem! Yeter ki o kapıda durmayı bil!

  • Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

  • Birini tanımadıysan kimin ve neyin peşinde olduğuna bak! Anlarsın…

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Hayata Dair Mevlana Sözleri

Hayata Dair Mevlana Sözleri

  • Cahille girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana! Ya da yazık olur adabına.

  • Kim, ne olursa olsun, sevgili bizim olsun tek, canı, canımız olsun.

  • Kötülük yaptın mı kork! Çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkarır.

  • Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.

  • Gülü gülene ver. Kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir. Kıymet bilene ver.

  • Can’ı Canan’a teslime hazır değilsen ‘ben Aşk’ım’ deme kimseye.

  • İmtihan içinde imtihan vardır. Derlen toparlan da ufak bir imtihana satma kendini.

  • Şikayetçi, kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez, tahammül eder.

  • Gözyaşının bile görevi varmış. Ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış.

  • Üç sözden fazla değil, tüm ömrüm şu üç söz; hamdım, piştim, yandım.

En Güzel Kısa Mevlana Sözleri

En Güzel Kısa Mevlana Sözleri

  • Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır.

  • Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne de haya!

  • Gerçek aşk’ı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar.

  • Bazı insanlar bize armağandır, bazıları ise ders.

  • Çektirilen acı havada asılı kalmaz, çektirenin başına düşer.

  • Sabır önceleri zehirdir. Huy edinirsen bal olur!

  • Bir kimsede kibir varsa, söz söylediği zaman soğan gibi kokar.

  • Gönül sevgiyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar.

  • Sen Allah’a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar.

  • Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir.

Sosyal Medyada Paylaşmalık Mevlana Sözleri

Sosyal Medyada Paylaşmalık Mevlana Sözleri

  • Yok, dünyada hicrandan daha acı ne istiyorsan et de onu etme.

  • Kitaplardan önce, kendimizi okumaya çalışalım.

  • Kanat vardır doğanı padişaha götürür; kanat vardır kuzgunu leşe götürür.

  • Ey dost! Derdin ne olursa olsun umudun her zaman Allah olsun.

  • Bazen halimize Melekler imrenir. Bazen de halimizden Şeytan bile iğrenir.

  • Susmak, mana eksikliğinden değil. Belki mana derinliğindendir.

  • Kır oğul zinciri; hür gez, hür konuş, yok mu altından gümüşten bir kurtuluş?

  • Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var.

  • Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde? Dikenin itibarı gül himayesinde!

  • İnsan her şeyi göremez; sevdiğin şeyler, seni kör ve sağır eder.

Derin Anlamlı Mevlana Sözleri

Derin Anlamlı Mevlana Sözleri

  • Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı. Ne zaman ki kendimizi anlatamadığımızı Fark ettik. İşte o vakit susmalar Dostumuz oldu.

  • Bir günah işlediğinde hemen tövbe et. İnsan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur.

  • İnsan dostunun huyunu alır.

  • İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir.

  • Sözü süz de söyle gönlü bulundurmasın. Sözü diz de söyle, kulağa inci diye takılsın sözü de yüze söyle, gıybet olup utandırmasın.

  • Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.

  • Minareden düşenin parçası bulunur, bulunur da; Gönülden düşenin parçası bulunmaz.

Hayata Dair Mevlana Mesajları

Hayata Dair Mevlana Mesajları

  • Harfler yetmedi anlaşılmama, bari halden anla.

  • Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.

  • Ahlak örtüsü olmayanı, başörtüsü dindar yapmaz.

  • Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

  • Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın.

  • Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.

  • Dua kapı çalmaktır. Gerisine karışmak haddi aşmaktır.

  • Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.

  • Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılana kadardır.

  • Bilmez misin ki cevap vermemek de cevaptır.

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Özel Günlerde Paylaşmak İçin Mevlana Mesajları

Özel Günlerde Paylaşmak İçin Mevlana Mesajları

  • Gönül, gönül verilerek alınır.

  • Gönül, ebedi olmayan mülkü, bir rüya bil!

  • Kusur arıyorsan, tüm aynalar senin.

  • Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet, olsun! Vuslata aşık gönül susmaya da razı.

  • Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin?

  • Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atana kadardır.

  • Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

  • Kalp denizdir, dil de kıyı. Deniz de ne varsa kıyıya o vurur.

  • Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var.

  • Aşk; sandığın kadar değil, yandığın kadardır...

Mevlana'nın 7 Öğüdü

Mevlana'nın 7 Öğüdü

  • Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

  • Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

  • Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

  • Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

  • Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

  • Hoşgörülükte deniz gibi ol.

  • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Resimli Mevlana Sözleri

Resimli Mevlana Sözleri

Özel günlerde Mevlana'nın sözlerini resimli mesaj olarak paylaşmak isterseniz, sizin için seçtiğimiz resimli mesajlara da göz atabilirsiniz. 👇

"Üzülme Can! Doğruysan zarar gördüm deme, bil ki iyiler mutlaka kazanır." 👇

"Üzülme Can! Doğruysan zarar gördüm deme, bil ki iyiler mutlaka kazanır." 👇

"Zor diyorsun. Zor olacak ki imtihan olsun..." 👇

"Zor diyorsun. Zor olacak ki imtihan olsun..." 👇

Allah, 'bana aşkı nasip etmedi' diyorsun... Kulağınla değil yüreğinle dinle. Aşk kapını çalıyor da; sen duymuyorsun...

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"Ey can; kimseyi kırma. Sözden ağırı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama, gönül her sözü kaldıramaz." 👇

"Ey can; kimseyi kırma. Sözden ağırı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama, gönül her sözü kaldıramaz." 👇

"Gel, gel, ne olursan ol, yine gel..." 👇

"Gel, gel, ne olursan ol, yine gel..." 👇

Gel, gel, ne olursan ol, yine gel

İster kafir, ister mecusi

İster puta tapan ol, yine gel

Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da, yine gel...

"Sanma ki dert sadece sende var... Sendeki derdi nimet sayanlar da var!" 👇

"Sanma ki dert sadece sende var... Sendeki derdi nimet sayanlar da var!" 👇

"Doğruysan zarar gördüm deme, bil ki iyiler mutlaka kazanır." 👇

"Doğruysan zarar gördüm deme, bil ki iyiler mutlaka kazanır." 👇

"İki şey yıkar insanı; dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet..." 👇

"İki şey yıkar insanı; dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet..." 👇
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"Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum." 👇

"Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum." 👇

"Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş doğmuyorsa pencerene, kabahati ne Güneş'te ne de Ay'da ara. Gözlerindeki perdeyi arala!" 👇

"Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş doğmuyorsa pencerene, kabahati ne Güneş'te ne de Ay'da ara. Gözlerindeki perdeyi arala!" 👇

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