En Güzel Mevlana Sözleri! En Anlamlı, Düşündürücü Kısa ve Öz Mevlana Sözleri
En Güzel Mevlana Sözleri! En Anlamlı, Düşündürücü Kısa ve Öz Mevlana Sözleri
Mevlana, Türk-İslam tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Günümüzde Mevlana ya da Rumi adlarıyla anılsa da asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Eserleri, öğretileri ve beyitleri ile hafızalara kazınan Mevlana'nın sözleri ise ders verir niteliktedir. Mevlana'nın insanlığa ve aşka dair sözlerini pek çok kez sosyal medyada görmüş olabilirsiniz.
İşte, sizin de sosyal medyada paylaşabileceğiniz en özel, anlamlı ve özlü Mevlana sözleri: Keyifli okumalar!
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En Güzel Mevlana Sözleri
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En Anlamlı Mevlana Sözleri
Kısa ve Öz Mevlana Sözleri
Aşk Hakkında Mevlana Sözleri
İnsana Dair Mevlana Sözleri
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Hayata Dair Mevlana Sözleri
En Güzel Kısa Mevlana Sözleri
Sosyal Medyada Paylaşmalık Mevlana Sözleri
Derin Anlamlı Mevlana Sözleri
Hayata Dair Mevlana Mesajları
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Özel Günlerde Paylaşmak İçin Mevlana Mesajları
Mevlana'nın 7 Öğüdü
Resimli Mevlana Sözleri
"Üzülme Can! Doğruysan zarar gördüm deme, bil ki iyiler mutlaka kazanır." 👇
"Zor diyorsun. Zor olacak ki imtihan olsun..." 👇
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"Ey can; kimseyi kırma. Sözden ağırı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama, gönül her sözü kaldıramaz." 👇
"Gel, gel, ne olursan ol, yine gel..." 👇
"Sanma ki dert sadece sende var... Sendeki derdi nimet sayanlar da var!" 👇
"Doğruysan zarar gördüm deme, bil ki iyiler mutlaka kazanır." 👇
"İki şey yıkar insanı; dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet..." 👇
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"Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum." 👇
"Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş doğmuyorsa pencerene, kabahati ne Güneş'te ne de Ay'da ara. Gözlerindeki perdeyi arala!" 👇
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