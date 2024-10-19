En Güzel Mevlana Sözleri! En Anlamlı, Düşündürücü Kısa ve Öz Mevlana Sözleri

Mevlana, Türk-İslam tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Günümüzde Mevlana ya da Rumi adlarıyla anılsa da asıl adı Muhammed Celaleddin'dir. Eserleri, öğretileri ve beyitleri ile hafızalara kazınan Mevlana'nın sözleri ise ders verir niteliktedir. Mevlana'nın insanlığa ve aşka dair sözlerini pek çok kez sosyal medyada görmüş olabilirsiniz.

İşte, sizin de sosyal medyada paylaşabileceğiniz en özel, anlamlı ve özlü Mevlana sözleri: Keyifli okumalar!