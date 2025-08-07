7 Ağustos Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış etkili oldu.
Türk futbolunun önemli spikerlerinden Ümit Aktan hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz sezon NOW'da yayınlanan Leyla dizisi büyük ilgi görmüş, Alperen Duymaz'ın diziden ayrılmasının ardından dizi kısa süre sonra final kararı almıştı.
Sahte diploma skandalında her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Survivor'da yarışan Hikmet Tuğsuz hakkında 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkmıştı.
Justin Timberlake’in İstanbul konseri, 11 yıllık hasretin ardından büyük beklentilerle geldi ama organizasyon fiyaskosuyla hayal kırıklığına dönüştü.
6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Manolya Sitesi davasında sanık olarak yargılanan MADO'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, Tasteatlas tarafından dondurmanın dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçilmesini çalışanlarıyla beraber kutladı.
Sosyal medyada flört aşamasında yaşanan garip olaylara illaki denk gelmişsinizdir.
Geçtiğimiz günlerde sahte çıkan psikolog Volkan Uçak'tan aldığı seans görüntüleri yeniden gündem olan Murat Övüç, Şimdi Konuşmak Moda programına konuk oldu.
Van Gölü için alarm zilleri çalmaya başladı.
Geçtiğimiz yıl Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen’e ilişkin tartışmalar daha dinmemişken, bu kez Ayşe Sena Şeref’in bu yıl Türkiye’yi Tokyo’da düzenlenecek Miss International 2025’te temsil etmesine karar verilmesi yeni bir tartışma başlattı.
Geçen haftalarda mağaraya giren 12 askerin metan gazına maruz kalması nedeniyle şehit olmasına dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yeni açıklama geldi.
Sahte diploma skandalı ve e-imzaların klonlanması hükümete yakın kişilerin de gündeminde
İstanbul’da uzun süredir sabit kalan ve değer kazanmayan taksi plakalarına yenileri ekleniyor.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, sahnedeki enerjisi ve esprili tarzıyla yıllardır dikkat çekiyor.
Uzun sürelerdir cezaevinde tutulan Murat Çalık ve Ayşe Barım'ın sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşirken, bir tahliye çağrısı da Minik Serçe Sezen Aksu'dan geldi.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi son dönemde özellikle Aybüke Pusat'la gündeme geldi
Apple, yeni iPhone modeli olan 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin en sevilen yemeklerinden biri menemen.
Dizilerde kullanılan mekanlar büyük önem taşır.
Sosyal medyada eğlenceli içerikler üreten Elif Uluğ, bir etkinlikte Magazin Burada muhabirlerinin sorularını yanıtladı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 Ağustos tarihli Cuma Hutbesi'nde kadınların kılık kıyafetine yönelik ifadeler tepki çekti.
Her fırsatta yurt dışına kaçamak yapan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, bu kez Fransa’da romantik bir tatil planladı.
Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi.
Dünyanın en iyi üniversiteleri her yıl farklı kriterlere göre yeniden sıralanıyor.
Türkiye’de milyonlarca insan haftalık mutfak alışverişlerini mahallelerde kurulan pazarlardan karşılıyor.
