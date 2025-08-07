onedio
7 Ağustos Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

7 Ağustos Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.08.2025 - 19:57

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış etkili oldu.

Peşi sıra çakan şimşekler geceyi aydınlatırken hem korkuttu hem de büyüleyici anların oluşmasını sağladı. O anlar birçok kişi tarafından kayda alınırken Hava Forum tarafından paylaşılan Kız Kulesi videosu herkesi hayran bıraktı.

Türk futbolunun önemli spikerlerinden Ümit Aktan hayatını kaybetti.

Galatasaray, Aktan'ın vefatının ardından taziye mesajı yayınladı. Galatasaray'dan yapılan paylaşımda 'Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.'

Geçtiğimiz sezon NOW'da yayınlanan Leyla dizisi büyük ilgi görmüş, Alperen Duymaz'ın diziden ayrılmasının ardından dizi kısa süre sonra final kararı almıştı.

Çekimleri tamamlanan dizinin, reklam gelirlerinin düşüklüğü sebebiyle final bölümü Türkiye'de yayınlanamamıştı. Leyla'nın finali dün akşam yurt dışında yayınlandı. Finali heyecanla bekleyen izleyiciler de böylece diziyi tamamladı. Biz baştan uyaralım, eğer burada yayınlanmasını bekliyorsanız bu içerik SPOILER içerir!

Sahte diploma skandalında her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Sahte e-imza soruşturmasında çete yaptıklarıyla sınır tanımamış. 6 Şubat Depremi'nde yaşamını yitiren avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk diplomasının sahtesinin yapılıp satıldığı ayrıntısı kan dondurdu. İşte okurken 'Biz nasıl bu kadar çürüdük?' diye sordurtacak ayrıntılar.

Survivor'da yarışan Hikmet Tuğsuz hakkında 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkmıştı.

45 milyonluk villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçundan tutuklama kararı verilen Hikmet, yarışmadan aniden ayrılmasının ardından Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu. Hikmet, Instagram hesabından Türkiye'ye döneceği tarihi açıkladı.

Justin Timberlake’in İstanbul konseri, 11 yıllık hasretin ardından büyük beklentilerle geldi ama organizasyon fiyaskosuyla hayal kırıklığına dönüştü.

Sahne performansıyla göz kamaştıran ünlü yıldız, gecikmeden izdihama kadar birçok skandalla boğuştu. Tüm bu kaosun ardından Timberlake, dünya turnesinde sahne aldığı ülkeleri sosyal medyada tek tek bayraklarla andı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülke ise o paylaşımlarda yoktu.

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Manolya Sitesi davasında sanık olarak yargılanan MADO'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, Tasteatlas tarafından dondurmanın dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçilmesini çalışanlarıyla beraber kutladı.

Sosyal medyada flört aşamasında yaşanan garip olaylara illaki denk gelmişsinizdir.

Son zamanlarda ise bu garip olayların seviyesini arşa çıkaran yeni bir durum çıktı ortaya: İlk date'den sonra IBAN atmak. Yani ödenen hesabı, karşı taraftan bir süre sonra geri istemek!

Geçtiğimiz günlerde sahte çıkan psikolog Volkan Uçak'tan aldığı seans görüntüleri yeniden gündem olan Murat Övüç, Şimdi Konuşmak Moda programına konuk oldu.

Zaman zaman gündeme getirdiği ama herkesten sır gibi sakladığı gizemli 'hayat arkadaşı' hakkında konuşan Murat Övüç, kendisine alınan yatları katları saydı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Van Gölü için alarm zilleri çalmaya başladı.

Bilim insanlarının yaptığı araştırma Van Gölü'ndeki kirliliğin ciddi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi. Van Gölü'ndeki tehlike uydu görüntülerine yansıdı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 'Van Gölü'nün kendisine ulaşan kirliliği temizlemesi çok daha uzun zaman almaktadır' dedi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen’e ilişkin tartışmalar daha dinmemişken, bu kez Ayşe Sena Şeref’in bu yıl Türkiye’yi Tokyo’da düzenlenecek Miss International 2025’te temsil etmesine karar verilmesi yeni bir tartışma başlattı.

Sosyal medyada yayılan genç yarışmacının fotoğraflarına 'Estetik güzeli' yorumları yağarken, Şeref’in sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı.

Geçen haftalarda mağaraya giren 12 askerin metan gazına maruz kalması nedeniyle şehit olmasına dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yeni açıklama geldi.

Sahte diploma skandalı ve e-imzaların klonlanması hükümete yakın kişilerin de gündeminde

Bu isimlerden biri de Cem Küçük. Küçük, Ekol TV'de yaptığı açıklamada skandala karışan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi ve içeriden yardım olmadan böyle bir olayın gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtti.

İstanbul’da uzun süredir sabit kalan ve değer kazanmayan taksi plakalarına yenileri ekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), uygulama bazlı taşımacılık modeli kapsamında 150 yeni taksi plakası için ihale düzenleyecek. Böylece taksi plakalarının fiyat belli olmuş oldu. Peki, taksi plakası nasıl alınır? Taksi plakası kaç TL?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, sahnedeki enerjisi ve esprili tarzıyla yıllardır dikkat çekiyor.

Gidecek Yerim mi Var”, “Aşk-ı Kıyamet” ve “Bir de Bana Sor” gibi hit şarkılarla hafızalara kazınan Altuğ, oyunculuk kariyeriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip. Son konserinde ise bu kez şarkıları kadar maskesiyle de gündeme geldi. Ünlü futbolcu Osimhen’in ikonik maskesiyle sahneye çıkan Altuğ, izleyicileri şoka soktu.

Uzun sürelerdir cezaevinde tutulan Murat Çalık ve Ayşe Barım'ın sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşirken, bir tahliye çağrısı da Minik Serçe Sezen Aksu'dan geldi.

Sezen Aksu, 'Ayşe Barım ve Murat Çalık'ın sağlığı ile hayatları sizin yükümlülüğünüzdür' diyerek hükümete seslendi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi son dönemde özellikle Aybüke Pusat'la gündeme geldi

5. sezonuyla 2024-2025 sezonunda ekrana gelen dizinin sezon finali öncesi gündeme gelme sebebi ise Aybüke Pusat'ın dizinin kadrodan çıkarılması oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. 

Teşkilat'ın yeni sezonunda kadın başrol kim olacak sorusu merak edilirken ortaya pek çok iddia atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisinin kadın başrolü için görüşülen isim belli oldu.

Apple, yeni iPhone modeli olan 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

iPhone 17 serisi, 9 Eylül'de görücüye çıkacak. Haliyle iPhone 17 serisinin teknik özellikleri de fiyatı da şimdiden merak konusu oldu. Webtekno, iPhone 17 serisinin muhtemel Türkiye fiyatlarını hesapladı. 

Peki iPhone 17 Türkiye fiyatları nasıl olacak? İlave gümrük vergileri, iPhone 17 fiyatlarını etkileyecek mi?

Türkiye'nin en sevilen yemeklerinden biri menemen.

Aslında menemen pek çok kişinin kırmızı çizgisi. Öyle ki hem kahvaltının hem öğle hem de akşam yemeğinin vazgeçilmezi menemen için başlatılan 'Soğanlı mı soğansız mı olmalı?' tartışması bile günlerce sürmüştü. CNBC-e'de yer alan habere göre menemen enflasyonuyla domates, biber, soğan, yumurta hesaplandı. Peki menemende kullanılan bu malzemelere ne kadar zam geldi?

Dizilerde kullanılan mekanlar büyük önem taşır.

Dizideki ortamı, maddi durumu, hangi yıl olduğuna dair ifadeyi mutlaka mekanlardan alırız. Hatta bu mekanların nerede olduğu da izleyiciler tarafından merak edilir. Özellikle köşkler... Onların dili olsa da anlatsa! Aşk-ı MemnuYaprak Dökümü, Asmalı Konak, Binbir Gece, Uzak Şehir gibi dizilerde kullanılan köşk ve konaklar ziyaretçi akınına uğramıştır. Fiyatları da merak edilen bu köşklerden Binbir Gece ve son olarak Yabani dizisinde karşımıza çıkan köşk satışa çıktı. Köşkün fiyatı tam anlamıyla dudak uçuklattı!

Sosyal medyada eğlenceli içerikler üreten Elif Uluğ, bir etkinlikte Magazin Burada muhabirlerinin sorularını yanıtladı

. 'Bugüne kadar aldığın en ilginç mesaj neydi?' sorusuna 'Biri para teklif etti durup dururken bana. Ne istiyorsun karşılığında diye sordum. Karısıyla fotoğrafını da attı.' yanıtını verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 Ağustos tarihli Cuma Hutbesi'nde kadınların kılık kıyafetine yönelik ifadeler tepki çekti.

Cuma Hutbesi’nde yer alan “Mahremiyetin pervasızca ihlal edildiği bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevreleri, ‘özgürlük’ ve ‘çağdaşlık’ adı altında çıplaklığı özendirmekte, örtünmeyi değersizleştirmektedir” sözleri kadınların giyim kuşamını hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Feminist başörtülü yazar Berrin Sönmez, Medyascope'ta yazdığı yazısında 'Başörtüsü dayatması ihtimaline karşı kişisel bir direniş' sözleriyle başörtüsünü çıkardığını duyurdu.

Her fırsatta yurt dışına kaçamak yapan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, bu kez Fransa’da romantik bir tatil planladı.

Ancak işler bekledikleri gibi gitmedi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Mert Demir'in vize sorunu yaşadığı ve uçağa binemediği iddia edildi. Serenay Sarıkaya ise biricik sevgilisini ardında bırakıp Nice’e tek başına uçmak zorunda kaldı.

Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi.

X'te 'Engelli Web' isimli hesabın paylaşımına göre bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hesabın paylaşımında 'Kanal şu an için Türkiye'den hala erişilebilir durumda ve henüz YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı' denildi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri her yıl farklı kriterlere göre yeniden sıralanıyor.

Akademik başarı, öğretim kalitesi, uluslararası görünürlük ve daha birçok faktör bu listeyi belirliyor. 2025 yılı için hazırlanan en güncel sıralamada ABD ve Birleşik Krallık’tan üniversiteler öne çıkıyor. Oxford, MIT ve Harvard gibi devlerin başı çektiği bu liste, eğitim dünyasında referans kabul ediliyor. İşte 2025 yılına göre dünyanın en başarılı 10 üniversitesi!

Türkiye’de milyonlarca insan haftalık mutfak alışverişlerini mahallelerde kurulan pazarlardan karşılıyor.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, sosyal medyada iddia edildiği gibi pazarcılar için POS cihazı zorunluluğu olmadığını söyledi. Şengün, düşük komisyon nedeniyle çoğu pazarcının POS cihazı kullanmaya başladığını da ifade etti.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
