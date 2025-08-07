onedio
Aybüke Pusat'ın Teşkilat Kadrosundan Çıkarılmasının Ardından Başrol İçin Görüşülen Oyuncu Ortaya Çıktı!

Aybüke Pusat'ın Teşkilat Kadrosundan Çıkarılmasının Ardından Başrol İçin Görüşülen Oyuncu Ortaya Çıktı!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.08.2025 - 14:03

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi son dönemde özellikle Aybüke Pusat'la gündeme geldi. 5. sezonuyla 2024-2025 sezonunda ekrana gelen dizinin sezon finali öncesi gündeme gelme sebebi ise Aybüke Pusat'ın dizinin kadrodan çıkarılması oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. 

Teşkilat'ın yeni sezonunda kadın başrol kim olacak sorusu merak edilirken ortaya pek çok iddia atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisinin kadın başrolü için görüşülen isim belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrısının ardından Türkiye genelinde yapılan alışveriş boykotuna destek veren Aybüke Pusat'ın TRT 1 dizisi Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılması büyük yankı uyandırmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Pusat'a destek veren oyunculardan bazıları da TRT ve TRT Tabii projelerinden çıkarıldılar.

Teşkilat dizisi için Aybüke Pusat'ın yerine gelebileceği iddia edilen pek çok isim oldu.

Teşkilat dizisi için Aybüke Pusat'ın yerine gelebileceği iddia edilen pek çok isim oldu.

Bu isimlerin başında ise Gülsim Ali geliyordu. Ancak Ali'nin başka bir projeyle anlaşmasının ardından iddiaların altının boş olduğu da ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat'ın 6. sezonunda başrol olacak isim netleşmeye başladı! İddiaya göre, ünlü oyuncu Rabia Soytürk, Teşkilat'ın 6. sezonu için görüşmelere başladı. Gelişmeleri merakla bekliyoruz!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
