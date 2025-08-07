Aybüke Pusat'ın Teşkilat Kadrosundan Çıkarılmasının Ardından Başrol İçin Görüşülen Oyuncu Ortaya Çıktı!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi son dönemde özellikle Aybüke Pusat'la gündeme geldi. 5. sezonuyla 2024-2025 sezonunda ekrana gelen dizinin sezon finali öncesi gündeme gelme sebebi ise Aybüke Pusat'ın dizinin kadrodan çıkarılması oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına destek veren Aybüke Pusat, dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.
Teşkilat'ın yeni sezonunda kadın başrol kim olacak sorusu merak edilirken ortaya pek çok iddia atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat dizisinin kadın başrolü için görüşülen isim belli oldu.
Teşkilat dizisi için Aybüke Pusat'ın yerine gelebileceği iddia edilen pek çok isim oldu.
