MSB'den 12 Şehit Asker Açıklaması: "İhmal, Kasıt, Zafiyet Yok"

'6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesi 852 rakımlı tepedeki mağarada icra edilen arama/tarama faaliyeti esnasında 12 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü olaya ilişkin yapılan idari tahkikatta olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı; olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir

İdari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir'