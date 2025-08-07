onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MSB'den 12 Şehit Asker Açıklaması: "İhmal, Kasıt, Zafiyet Yok"

MSB'den 12 Şehit Asker Açıklaması: "İhmal, Kasıt, Zafiyet Yok"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.08.2025 - 12:07

Geçen haftalarda mağaraya giren 12 askerin metan gazına maruz kalması nedeniyle şehit olmasına dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yeni açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçen haftalarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 asker mağarada metan gazı nedeniyle şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Geçen haftalarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 asker mağarada metan gazı nedeniyle şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

'6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesi 852 rakımlı tepedeki mağarada icra edilen arama/tarama faaliyeti esnasında 12 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü olaya ilişkin yapılan idari tahkikatta olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı; olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir

İdari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
27
7
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın