MSB'den 12 Şehit Asker Açıklaması: "İhmal, Kasıt, Zafiyet Yok"
Geçen haftalarda mağaraya giren 12 askerin metan gazına maruz kalması nedeniyle şehit olmasına dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yeni açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçen haftalarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 asker mağarada metan gazı nedeniyle şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın