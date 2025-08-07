onedio
2025 Yılına Göre Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi Açıklandı! Listeye Kimler Girdi?

2025 Yılına Göre Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi Açıklandı! Listeye Kimler Girdi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 19:07

Dünyanın en iyi üniversiteleri her yıl farklı kriterlere göre yeniden sıralanıyor. Akademik başarı, öğretim kalitesi, uluslararası görünürlük ve daha birçok faktör bu listeyi belirliyor. 2025 yılı için hazırlanan en güncel sıralamada ABD ve Birleşik Krallık’tan üniversiteler öne çıkıyor. Oxford, MIT ve Harvard gibi devlerin başı çektiği bu liste, eğitim dünyasında referans kabul ediliyor. İşte 2025 yılına göre dünyanın en başarılı 10 üniversitesi!

Kaynak

Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)

University of Oxford, dünyanın en eski üniversitelerinden biri olarak 1096 yılında kurulmuştur. Bilim, siyaset, edebiyat ve felsefe gibi birçok alanda tarih boyunca öncü olmuştur. Nobel ödüllü akademisyenlerden dünya liderlerine kadar pek çok önemli isim burada yetişmiştir.

  • Toplam Puan: 98.5

  • Öğretim: 96.5

  • Araştırma: 98.6

  • Atıf Etkisi: 100.0

  • Endüstri Geliri: 99.6

  • Uluslararası Bakış: 97.3

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü – MIT (ABD)

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü – MIT (ABD)

Massachusetts Institute of Technology, teknoloji, mühendislik ve bilim alanlarında dünyanın en saygın kurumlarından biridir. Cambridge'de bulunan bu üniversite, yapay zekadan kuantum fiziğine kadar çağın en önemli araştırmalarına imza atmaktadır.

  • Toplam Puan: 98.1

  • Öğretim: 99.2

  • Araştırma: 96.6

  • Atıf Etkisi: 99.7

  • Endüstri Geliri: 100.0

  • Uluslararası Bakış: 93.8

Harvard Üniversitesi (ABD)

Harvard Üniversitesi (ABD)

Harvard Üniversitesi, 1636 yılında kurulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri’nin en eski üniversitesi olmuştur. Hukuk, tıp ve işletme gibi alanlarda dünya çapında üne sahiptir. Mezunları arasında ABD başkanları, Nobel ödüllü bilim insanları ve Fortune 500 CEO’ları bulunur.

  • Toplam Puan: 97.7

  • Öğretim: 97.3

  • Araştırma: 99.9

  • Atıf Etkisi: 99.3

  • Endüstri Geliri: 85.7

  • Uluslararası Bakış: 90.1

Princeton Üniversitesi (ABD)

Princeton Üniversitesi (ABD)

New Jersey’de bulunan Princeton Üniversitesi, ABD’nin en eski ve prestijli özel araştırma üniversitelerinden biridir. Matematik, fizik, kamu yönetimi ve beşeri bilimlerdeki güçlü akademik programlarıyla bilinir. Mezunları arasında Nobel ödüllü akademisyenler, ABD başkanları ve dünya çapında tanınan yazarlar yer alır.

  • Toplam Puan: 97.5

  • Öğretim: 98.3

  • Araştırma: 98.0

  • Atıf Etkisi: 98.9

  • Endüstri Geliri: 96.6

  • Uluslararası Bakış: 87.4

Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Cambridge Üniversitesi, Avrupa’nın en eski ikinci üniversitesidir. 800 yılı aşkın geçmişiyle bilim tarihine yön vermiştir. Newton, Darwin ve Turing gibi dünya çapında iz bırakmış bilim insanlarının eğitim aldığı yerdir.

  • Toplam Puan: 97.4

  • Öğretim: 95.9

  • Araştırma: 99.9

  • Atıf Etkisi: 97.6

  • Endüstri Geliri: 88.4

  • Uluslararası Bakış: 97.1

Stanford Üniversitesi (ABD)

Stanford Üniversitesi (ABD)

Kaliforniya’da Silikon Vadisi’nin kalbinde bulunan Stanford, inovasyonun ve girişimciliğin merkezi olarak bilinir. Google, Netflix ve Instagram gibi teknoloji devlerinin temelleri bu kampüste atılmıştır.

  • Toplam Puan: 97.2

  • Öğretim: 97.5

  • Araştırma: 97.3

  • Atıf Etkisi: 99.6

  • Endüstri Geliri: 100.0

  • Uluslararası Bakış: 85.1

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü – Caltech (ABD)

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü – Caltech (ABD)

Caltech, küçük öğrenci nüfusuna rağmen büyük bilimsel etkilere sahip kurumdur. Fizik, uzay bilimleri ve mühendislik alanlarında uzmanlaşmıştır. NASA ile yakın çalışan bu üniversite, bilimsel derinliğiyle öne çıkıyor.

  • Toplam Puan: 96.3

  • Öğretim: 95.2

  • Araştırma: 97.5

  • Atıf Etkisi: 97.3

  • Endüstri Geliri: 100.0

  • Uluslararası Bakış: 89.7

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)

UC Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi sisteminin en köklü ve en prestijli kampüslerinden biridir. Özellikle sosyal bilimler, doğa bilimleri, çevre mühendisliği ve bilgisayar bilimi alanlarında liderdir. 100’ün üzerinde Nobel Ödüllü akademisyen bu kurumla bağlantılıdır.

  • Toplam Puan: 94.5

  • Öğretim: 87.2

  • Araştırma: 95.2

  • Atıf Etkisi: 99.0

  • Endüstri Geliri: 95.5

  • Uluslararası Bakış: 86.4

Imperial College London (Birleşik Krallık)

Imperial College London (Birleşik Krallık)

Imperial College London, İngiltere’nin başkentinde yer alan ve tamamen bilim, teknoloji, mühendislik, tıp ve işletme alanlarına odaklanmış bir üniversitedir. 1907 yılında kurulan okul, disiplinler arası araştırmaları ve güçlü endüstri iş birlikleriyle tanınır. Yüksek lisans ve doktora seviyesindeki çalışmaları özellikle Avrupa’da bilimsel üretkenlik açısından referans alınır.

  • Toplam Puan: 94.4

  • Öğretim: 89.3

  • Araştırma: 94.9

  • Atıf Etkisi: 98.0

  • Endüstri Geliri: 90.8

  • Uluslararası Bakış: 98.3

Yale Üniversitesi (ABD)

Yale Üniversitesi (ABD)

Yale Üniversitesi, 1701 yılında Connecticut’ta kurulmuş ve ABD'nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak akademik dünyada önemli bir yer edinmiştir. Sanat, hukuk, siyaset bilimi ve beşeri bilimlerdeki gücüyle bilinir. Yale Hukuk Fakültesi dünya çapında en itibarlı hukuk programlarından biridir. Ayrıca Yale Dramatik Sanatlar Fakültesi, Broadway’e onlarca yıldız oyuncu ve yönetmen kazandırmıştır. Yale mezunları arasında ABD başkanları, Pulitzer ödüllü yazarlar ve büyükelçiler yer alır.

  • Toplam Puan: 94.1

  • Öğretim: 93.7

  • Araştırma: 91.2

  • Atıf Etkisi: 95.8

  • Endüstri Geliri: 86.5

  • Uluslararası Bakış: 82.3

