2025 Yılına Göre Dünyanın En İyi 10 Üniversitesi Açıklandı! Listeye Kimler Girdi?
Dünyanın en iyi üniversiteleri her yıl farklı kriterlere göre yeniden sıralanıyor. Akademik başarı, öğretim kalitesi, uluslararası görünürlük ve daha birçok faktör bu listeyi belirliyor. 2025 yılı için hazırlanan en güncel sıralamada ABD ve Birleşik Krallık’tan üniversiteler öne çıkıyor. Oxford, MIT ve Harvard gibi devlerin başı çektiği bu liste, eğitim dünyasında referans kabul ediliyor. İşte 2025 yılına göre dünyanın en başarılı 10 üniversitesi!
Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü – MIT (ABD)
Harvard Üniversitesi (ABD)
Princeton Üniversitesi (ABD)
Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)
Stanford Üniversitesi (ABD)
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü – Caltech (ABD)
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)
Imperial College London (Birleşik Krallık)
Yale Üniversitesi (ABD)
