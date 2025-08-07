İlk Date'de "Hayaller Hayatlar" Yaşayan Kişi IBAN Atıp Ödediği Hesabın Parasını İstedi

Karşı tarafın durmadan ex'inden bahsetmesi, anlamsız sessizliklerin yaşanması, komik olmayan espriler...Son zamanlarda ise tüm bu olumsuz durumların seviyesini arşa çıkaran bir olay var: IBAN istemek.

X'te paylaşılanlardan gördüğümüz kadarıyla artık date'e çıkan kişiler hesabı ödeseler de sonrasında IBAN atıp hesabın bir kısmının kendilerine geri ödenmesini istiyor. Birçoğumuza absürt gelen bu davranış gelin görün ki git gide yaygınlaşıyor.