İlk Date'de "Hayaller Hayatlar" Yaşayan Kişi IBAN Atıp Ödediği Hesabın Parasını İstedi
Sosyal medyada flört aşamasında yaşanan garip olaylara illaki denk gelmişsinizdir. Son zamanlarda ise bu garip olayların seviyesini arşa çıkaran yeni bir durum çıktı ortaya: İlk date'den sonra IBAN atmak. Yani ödenen hesabı, karşı taraftan bir süre sonra geri istemek!
Bir X kullanıcısı da ödediği hesabı geri isteyen flörtüyle arasında geçen konuşmayı paylaştı.
İlk buluşmanızda başınıza gelen en garip şey neydi?
İşte o örneklerden bir tanesi;
Umarız ki bütün bu mesajlar kurgudur!
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
