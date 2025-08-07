onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
İlk Date'de "Hayaller Hayatlar" Yaşayan Kişi IBAN Atıp Ödediği Hesabın Parasını İstedi

İlk Date'de "Hayaller Hayatlar" Yaşayan Kişi IBAN Atıp Ödediği Hesabın Parasını İstedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 11:23

Sosyal medyada flört aşamasında yaşanan garip olaylara illaki denk gelmişsinizdir. Son zamanlarda ise bu garip olayların seviyesini arşa çıkaran yeni bir durum çıktı ortaya: İlk date'den sonra IBAN atmak. Yani ödenen hesabı, karşı taraftan bir süre sonra geri istemek!

Bir X kullanıcısı da ödediği hesabı geri isteyen flörtüyle arasında geçen konuşmayı paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk buluşmanızda başınıza gelen en garip şey neydi?

İlk buluşmanızda başınıza gelen en garip şey neydi?

Karşı tarafın durmadan ex'inden bahsetmesi, anlamsız sessizliklerin yaşanması, komik olmayan espriler...Son zamanlarda ise tüm bu olumsuz durumların seviyesini arşa çıkaran bir olay var: IBAN istemek.

X'te paylaşılanlardan gördüğümüz kadarıyla artık date'e çıkan kişiler hesabı ödeseler de sonrasında IBAN atıp hesabın bir kısmının kendilerine geri ödenmesini istiyor. Birçoğumuza absürt gelen bu davranış gelin görün ki git gide yaygınlaşıyor.

İşte o örneklerden bir tanesi;

İşte o örneklerden bir tanesi;
twitter.com

Umarız ki bütün bu mesajlar kurgudur!

Umarız ki bütün bu mesajlar kurgudur!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın