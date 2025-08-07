Binbir Gece ve Yabani'de Kullanılan Köşk Satışa Çıktı: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Dizilerde kullanılan mekanlar büyük önem taşır. Dizideki ortamı, maddi durumu, hangi yıl olduğuna dair ifadeyi mutlaka mekanlardan alırız. Hatta bu mekanların nerede olduğu da izleyiciler tarafından merak edilir. Özellikle köşkler... Onların dili olsa da anlatsa! Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Asmalı Konak, Binbir Gece, Uzak Şehir gibi dizilerde kullanılan köşk ve konaklar ziyaretçi akınına uğramıştır. Fiyatları da merak edilen bu köşklerden Binbir Gece ve son olarak Yabani dizisinde karşımıza çıkan köşk satışa çıktı. Köşkün fiyatı tam anlamıyla dudak uçuklattı!