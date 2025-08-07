onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Binbir Gece ve Yabani'de Kullanılan Köşk Satışa Çıktı: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Binbir Gece ve Yabani'de Kullanılan Köşk Satışa Çıktı: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.08.2025 - 15:09

Dizilerde kullanılan mekanlar büyük önem taşır. Dizideki ortamı, maddi durumu, hangi yıl olduğuna dair ifadeyi mutlaka mekanlardan alırız. Hatta bu mekanların nerede olduğu da izleyiciler tarafından merak edilir. Özellikle köşkler... Onların dili olsa da anlatsa! Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Asmalı Konak, Binbir Gece, Uzak Şehir gibi dizilerde kullanılan köşk ve konaklar ziyaretçi akınına uğramıştır. Fiyatları da merak edilen bu köşklerden Binbir Gece ve son olarak Yabani dizisinde karşımıza çıkan köşk satışa çıktı. Köşkün fiyatı tam anlamıyla dudak uçuklattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizilerde kullanılan mekanlar büyük önem taşır. Özellikle köşk ve konak gibi sıklıkla görmediğimiz mekanlar daha çok ilgimizi çeker.

Dizilerde kullanılan mekanlar büyük önem taşır. Özellikle köşk ve konak gibi sıklıkla görmediğimiz mekanlar daha çok ilgimizi çeker.

Dizilerde ve filmlerde yer alan evler, köşkler, konaklar izleyicinin o dünyayı anlaması için aracı olur. Hatta o kadar ilgi çeker ki özellikle konak ve köşk gibi mekanlar ziyaretçi akınına uğrar. Bahsedilen yerin turistik olarak gelişim göstermesini de bu durumla açıklayabiliriz. Bunun son örneğini de çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan Uzak Şehir'de epey gördük.

Mekanı merak edilen diziler arasında Binbir Gece ve Yabani de vardı. Her iki dizinin çekimleri aynı köşkte gerçekleşiyordu.

Mekanı merak edilen diziler arasında Binbir Gece ve Yabani de vardı. Her iki dizinin çekimleri aynı köşkte gerçekleşiyordu.

Daha önce nerede çekiliyor diye merak edilen ve fotoğrafları paylaşılan köşkün satışa çıkarıldığı öğrenildi. 10 odası, 1 salonu, 8 banyosu olan köşk 4 kattan oluşuyor. Üstelik köşkün büyüklüğü tam 2.300 metrekare.

Satışa çıkarılan köşkün fiyatı da böylece ortaya çıkmış oldu.

Satışa çıkarılan köşkün fiyatı da böylece ortaya çıkmış oldu.

Devasa köşkün tam 330 milyon TL'den satışa çıktığı öğrenildi. 29 yıllık köşkün fiyatı tam anlamıyla dudak uçuklattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın