Cem Küçük'ten Sahte Diploma ve E-imza Açıklaması "İçeriden Yardım Almadan Zor"
Sahte diploma skandalı ve e-imzaların klonlanması hükümete yakın kişilerin de gündeminde. Bu isimlerden biri de Cem Küçük. Küçük, Ekol TV'de yaptığı açıklamada skandala karışan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi ve içeriden yardım olmadan böyle bir olayın gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahte diploma skandalında rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Küçük ise katıldığı yayında böyle bir olayın içeriden yardım alınmadan gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın