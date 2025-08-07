onedio
Cem Küçük'ten Sahte Diploma ve E-imza Açıklaması "İçeriden Yardım Almadan Zor"

Cem Küçük'ten Sahte Diploma ve E-imza Açıklaması "İçeriden Yardım Almadan Zor"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.08.2025 - 12:17

Sahte diploma skandalı ve e-imzaların klonlanması hükümete yakın kişilerin de gündeminde. Bu isimlerden biri de Cem Küçük. Küçük, Ekol TV'de yaptığı açıklamada skandala karışan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi ve içeriden yardım olmadan böyle bir olayın gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtti.

Sahte diploma skandalında rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor.

Sahte diploma skandalında rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor.

Halı yıkamacılıktan ülkenin en ünlü psikologluğuna uzanan kariyerler, hayatını kaybeden depremzedelerin üzerine alınan diplomalar, ülkenin en büyük baraj ihalelerin alan sahte mühendisler derken sahte diplomalı kişilerin 400'den fazla olabileceği konuşuluyor.

Cem Küçük ise katıldığı yayında böyle bir olayın içeriden yardım alınmadan gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi.

