11 Ağustos Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Çektiği motosiklet videolarıyla bilinen ve Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Deniz Servan Narin, 10 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, İzmir, Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi
Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği platformlardan biri olan Spotify, bir süredir bazı şikayetlerin de merkezinde yer alıyor.
10 Ağustos akşamı Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Kocaeli dahil birçok ilde hissedildi.
Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevindeyken hakkında açılan davalara bir yenisini daha ekledi.
Gurbetçiler özellikle yaz aylarında en az bir aylığına Türkiye'ye geliyor.
Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı.
14 Eylül 2024’te RAMSPARK’ta oynanan Çaykur Rizespor maçında Galatasaray sırt sponsoru olarak yasa dışı bir bahis şirketinin açtığı haber sitesiyle sahaya çıkmış hatta statta da sitenin logoları görüntülenmişti.
Balıkesir'de 10 Ağustos'ta saat 19.53'te deprem oldu.
Ünlü fenomen Danla Bilic, bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz edildiğini açıklamasının ardından Berk Çetin önce tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.
Konuşanlar programıyla hayatımıza giren ve kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya, sadece sahnedeki esprileriyle değil özel hayatıyla da gündemde.
Organizaction Management'in kurucusu Ferhat Karagöz, rapçi Blok3 ve Blok3’ün yapımcısı Jiyan Amca hakkında şok iddialarda bulundu
Ne yazık ki ülkemiz bir deprem ülkesi ve büyük veya küçük ölçekli her depremin ardından ünlü jeologlara ve bilim insanlarına kulak kesiliyoruz
Her hareketiyle olay yaratan Bülent Ersoy, bu kez Antalya konserindeki sözleriyle gündeme oturdu.
TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ücreti sıkça araştırılan bir konu.
Satışı arapsaçına dönen Flash TV ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul’da Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kamerayla semt pazarına indi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta deprem meydana geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir depreminde yıkılan binanın "inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibinin taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan" gözaltına alındığını açıkladı.
TMSF, yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı Ekotürk'e el koydu. Televizyon kanalı Ekotürk'e kayyum atanacağı öğrenildi.
Mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Manisa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.
Hasan Can Kaya'nın pandemi döneminde Konuşanlar programıyla yıldızı parlamıştı.
Ünlü DJ Mahmut Orhan, İsviçre'deki konserinde sahnede Bursaspor bayrağı açtı ve hemen ardından 'Bozkurt işareti' yaptı.
Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağındaki görüntüler tepki çekti.
Çanakkale bir kez daha alevlere teslim oldu. Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez Beldesi’nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı.
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla biricik babası Yiğit Köseoğlu'nu kaybettiğini duyurdu.
İngiltere'de yaşayan sanatçı Evre Başak Clarke iki yıldır karaciğer kanseriyle savaşıyordu.
Ekol TV muhabiri Enes Arol'un haberiyle günlerdir aranan iş insanı Halit Yukay olayıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı.
