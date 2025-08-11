onedio
11 Ağustos Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.08.2025 - 20:22

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Çektiği motosiklet videolarıyla bilinen ve Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan Deniz Servan Narin, 10 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Deniz Servan Narin, ani ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğdu. Deniz Servan Narin'in kaza yaptığı anlara ait video görüntüleri ortaya çıktı.

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, İzmir, Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi

Sarsıntı sırasında canlı yayında olan Bufavo isimli yayıncının tavırları sosyal medyada olay oldu. Deprem anında yaptığı yorumlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan yayıncı, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaparak özür diledi.

Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği platformlardan biri olan Spotify, bir süredir bazı şikayetlerin de merkezinde yer alıyor.

Şarkıcıların, listelerin hangi kriterlere göre oluşturulduğuna dair sorularının ardından ortaya rüşvet iddiaları atıldı. Spotify Genel Merkezi'nin Türkiye'deki editörlerle ilgili soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

10 Ağustos akşamı Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Kocaeli dahil birçok ilde hissedildi.

Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı, vatandaşları sokağa döktü. Depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 16 bina yıkıldı, yüzün üzerinde artçı meydana geldi. Bursa’da ise bir AVM’de yakalanan vatandaşların yaşadığı panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. Yürüyen merdivenlerde oluşan yoğunluk trafik yarattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevindeyken hakkında açılan davalara bir yenisini daha ekledi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, 5 Ağustos tarihli yayını nedeniyle YouTube kanalına erişim engeli getirilen Altaylı’ya, aynı yayın sebebiyle “yanıltıcı bilgi yaymak” iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 207’nci maddesi kapsamında yürütülen soruşturma, 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası istemini içeriyor.

Gurbetçiler özellikle yaz aylarında en az bir aylığına Türkiye'ye geliyor.

Yazın son ayına girmemizle birlikte Avrupa'da ikamet eden gurbetçilerin memleketlerinden ayrılış vakitleri geldi. Ancak bu kez sınır kapısında bir sürprizle karşılaştılar. Türkiye'de yedikleri trafik cezalarını ödemeden sınırı geçemeyen gurbetçiler, sınır kapısında kuyruk oluşturdu.

Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı.

14 Eylül 2024’te RAMSPARK’ta oynanan Çaykur Rizespor maçında Galatasaray sırt sponsoru olarak yasa dışı bir bahis şirketinin açtığı haber sitesiyle sahaya çıkmış hatta statta da sitenin logoları görüntülenmişti.

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta saat 19.53'te deprem oldu.

Depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Deprem korku ve paniğe neden olurken o anlar da ortaya çıktı. TikTok'ta '@crewoffensive' isimli kullanıcı oyun oynamak isterken depreme yakalandıkları anı paylaştı.

Ünlü fenomen Danla Bilic, bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin tarafından taciz edildiğini açıklamasının ardından Berk Çetin önce tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Konuşanlar programıyla hayatımıza giren ve kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hasan Can Kaya, sadece sahnedeki esprileriyle değil özel hayatıyla da gündemde.

YouTube’da başlayan ve ardından Exxen’e transfer olan programıyla adından söz ettiren Kaya, geçtiğimiz haftalarda “Exxen defterini kapattığı” yönündeki iddialara X hesabından yanıt vermişti. Yeni sezonda farklı bir platformda olacağını duyuran ünlü isim, şimdilerde ise tatilin tadını çıkarıyor. Bodrum’da sevgilisiyle görüntülenen Kaya, keyifli halleriyle Gazete Magazin muhabiri Umut Ünver'in objektifine takıldı.

Organizaction Management'in kurucusu Ferhat Karagöz, rapçi Blok3 ve Blok3’ün yapımcısı Jiyan Amca hakkında şok iddialarda bulundu

Karagöz, iki isim tarafından alıkonulduğunu, darbedildiğini ve silahla tehdit edildiğini ileri sürdü. Karagöz, o iddiaları bir video paylaşarak dile getirdi.

Ne yazık ki ülkemiz bir deprem ülkesi ve büyük veya küçük ölçekli her depremin ardından ünlü jeologlara ve bilim insanlarına kulak kesiliyoruz

Bu isimlerden biri de Şener Üşümezsoy. Geçtiğimiz gün yaşanan Sındırgı merkez üslü 6.1'lik depremi bilen Üşümezsoy geçtiğimiz gün yıllardır uğraştığı vücut geliştirme sporunun sonuçlarını göstermek için poz verdi.

Her hareketiyle olay yaratan Bülent Ersoy, bu kez Antalya konserindeki sözleriyle gündeme oturdu.

Diva, sahnede sarf ettiği küfürlü ifadelerle izleyicileri şaşkına çevirirken, bir izleyici o anları “Binlerce liram sahnede söverken” notuyla paylaştı.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ücreti sıkça araştırılan bir konu.

Araç muayene istasyonları ücretiyle ilgili milyonları ilgilendiren emsal karar verildi. Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, araç muayenesinde bir vatandaşın araç muayene ücretini kredi kartından yapması üzerine alınan 'ödeme kuruluşu hizmet bedeli'nin iadesini hükmetti.

Satışı arapsaçına dönen Flash TV ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yıl satışa çıkarılan ve Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun satın almak istediği, ancak 'tehdit ve baskı sebebiyle' iptal olduğunu dile getirdiği satışın ardından kanalın Bank Pozitif'in sahibi Erhan Kork tarafından satın alındığı açıklanmıştı. Daha sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV yeniden satışa çıkarıldı.

İstanbul’da Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kamerayla semt pazarına indi.

Bir pazarcının 20 liraya aldığı domatesi 50 liraya satmasına tepki gösteren AKP’li Bahadır, esnafı azarladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bahadır’ın tavırlarına tepki yağdı. Ancak Bahadır'a destek verenler de vardı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta deprem meydana geldi.

Saat 19.53'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Başta İstanbul olmak üzeren yaklaşık 10 kentte şiddetli hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. 1 kişinin yaşamını yitirdiği depreme dair Kandilli Rasathanesi detayları açıkladı. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kaç artçı oldu? Kandilli yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir depreminde yıkılan binanın "inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibinin taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan" gözaltına alındığını açıkladı.

TMSF, yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı Ekotürk'e el koydu. Televizyon kanalı Ekotürk'e kayyum atanacağı öğrenildi.

Mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Manisa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hasan Can Kaya'nın pandemi döneminde Konuşanlar programıyla yıldızı parlamıştı.

Kahkahaya boğan program çok kısa süre sonra Acun Ilıcalı'ya ait Acun Medya ile anlaşma yaparak Exxen'de yayınlanmaya başlamıştı. 2021 yılında Exxen'e geçen programın yeni sezonda platformda yer almayacağı açıklandı. Oda TV'den Sina Koloğlu, birkaç platformla görüşen Hasan Can Kaya'nın program için ne kadar istediğini açıkladı.

Ünlü DJ Mahmut Orhan, İsviçre'deki konserinde sahnede Bursaspor bayrağı açtı ve hemen ardından 'Bozkurt işareti' yaptı.

Orhan'ın bu hareketinin İsviçre'de 'aşırı sağ sembol' olarak değerlendirilmesi üzerine ülkedeki konserlerinin iptal edildiği iddia edildi.

Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağındaki görüntüler tepki çekti.

Çanakkale bir kez daha alevlere teslim oldu. Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Kepez Beldesi’nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek orman yangınıyla ilgili, “Pek çok ev yandı. Kaç ev olduğunu ancak yangın kontrol altına alındıktan sonra öğrenebileceğiz” dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ise “Çanakkale bir felaketle karşı karşıya” diyerek komşu illeri yardıma çağırdı.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla biricik babası Yiğit Köseoğlu'nu kaybettiğini duyurdu.

İngiltere'de yaşayan sanatçı Evre Başak Clarke iki yıldır karaciğer kanseriyle savaşıyordu.

31 Temmuz 2025 tarihinde kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini açıkladı. Bir süre sonra öleceğini eklemesi de sosyal medyada şok etkisi yarattı. Tabii tartışmalar bununla bitmedi. Çocuğu için açtığı yardım fonu ve Ricky Gervais'in gönderdiği videolar gibi konular tartışmaları sonsuz döngüye sürükledi. Tartışmaların odağı haline gelen sanatçı X hesabını kilitlemek zorunda kaldı.

Ekol TV muhabiri Enes Arol'un haberiyle günlerdir aranan iş insanı Halit Yukay olayıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı.

