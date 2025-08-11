onedio
Galatasaray'a Yasa Dışı Bahis Sitesi Reklamı Nedeniyle Dava Açılması Talep Edildi

Oğuzhan Kaya
11.08.2025 - 10:36

14 Eylül 2024’te RAMSPARK’ta oynanan Çaykur Rizespor maçında Galatasaray sırt sponsoru olarak yasa dışı bir bahis şirketinin açtığı haber sitesiyle sahaya çıkmış hatta statta da sitenin logoları görüntülenmişti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi, yaşananların suç olduğuna karar verdi ve sponsorluk anlaşmasını imzalayan yöneticiler hakkında dava açılmasını talep etti.

Maç sonu açıklamasında Galatasaray sponsorluk anlaşmasını böyle duyurmuştu.

Galatasaray’dan maç sonrası yapılan açıklamada, “Galatasaray Sportif A.Ş, Galatasaray Spor Kulübü ve Serwin Global Solutions SDN BHD arasında küresel bir dijital spor haber platformu olan 'meritking.news' markası tanıtımı özelinde kullanılmak üzere 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayacak şekilde 14 milyon 60 bin dolar artı KDV bedelle futbol takımımızın forma sırtı, farklı branşlarımızda reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Soruşturmanın ardından gelen takipsizlik kararından sonra peş peşe itirazlar geldi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, 27 Temmuz’da verdiği kararla olayın suç olduğuna kanaat getirdi ve dava açılmasını istedi.

Kararda, yasadışı bahis reklamıyla ilgili yeterli şüphenin bulunduğu belirtilerek, sponsorlukta imzası bulunan Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan ve tespit edilecek diğer kişiler hakkındaki tüm takipsizlik kararlarını kaldıran mahkeme soruşturma dosyasını dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

