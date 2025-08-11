Galatasaray'a Yasa Dışı Bahis Sitesi Reklamı Nedeniyle Dava Açılması Talep Edildi
14 Eylül 2024’te RAMSPARK’ta oynanan Çaykur Rizespor maçında Galatasaray sırt sponsoru olarak yasa dışı bir bahis şirketinin açtığı haber sitesiyle sahaya çıkmış hatta statta da sitenin logoları görüntülenmişti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi, yaşananların suç olduğuna karar verdi ve sponsorluk anlaşmasını imzalayan yöneticiler hakkında dava açılmasını talep etti.
Maç sonu açıklamasında Galatasaray sponsorluk anlaşmasını böyle duyurmuştu.
Soruşturmanın ardından gelen takipsizlik kararından sonra peş peşe itirazlar geldi.
