Mohamed Salah’tan UEFA’nın Taziye Mesajına Sert Yanıt: "Neden Öldüğünü de Açıklayabilir misiniz?"

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.08.2025 - 21:01

Filistinli futbolcu Suleiman Al-Obeid, geçtiğimiz günlerde Gazze’de insani yardım sırasında hayatını kaybetti. UEFA, Al-Obeid için sosyal medya üzerinden kısa bir anma mesajı yayımladı ancak ölümüne ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı. Liverpool’un yıldız ismi Mohamed Salah ise bu mesajı alıntılayarak, “Nasıl, nerede ve neden öldüğünü açıklayabilir misiniz?” ifadelerini kullandı.

UEFA, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Filistinli Pele Suleiman Al-Obeid’e veda ediyoruz. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek” ifadelerini kullandı. Ancak bu mesajda, Al-Obeid’in ölüm nedeni, nerede ve hangi koşullarda hayatını kaybettiğine dair hiçbir bilgi yer almadı. Mohamed Salah ise bu paylaşımı alıntılayarak, “Nasıl, nerede ve neden öldüğünü açıklayabilir misiniz?” sözleriyle UEFA’ya tepki gösterdi.

'Nasıl, nerede ve neden öldüğünü bize açıklayabilir misiniz?'

PFA verilerine göre Gazze’deki çatışmalar, spor dünyasında yüzlerce kayba yol açtı. Bölge, İsrail’in insani yardımlara uyguladığı ağır kısıtlamalar nedeniyle ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Mayıs ayından bu yana gıda yardımı almaya çalışan 1.300’den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi. 

Salah, daha önce de Gazze’deki duruma dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. 2023 yılında yayımladığı bir videoda, “Gazze halkının acilen gıdaya, suya ve tıbbi yardıma ihtiyacı var. Tüm hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Katliamlar durmalı. Dünya liderleri masum canların daha fazla yok olmaması için bir araya gelmeli. İnsanlık galip gelmeli” ifadelerini kullanmıştı.

