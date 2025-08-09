Mohamed Salah’tan UEFA’nın Taziye Mesajına Sert Yanıt: "Neden Öldüğünü de Açıklayabilir misiniz?"

UEFA, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Filistinli Pele Suleiman Al-Obeid’e veda ediyoruz. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek” ifadelerini kullandı. Ancak bu mesajda, Al-Obeid’in ölüm nedeni, nerede ve hangi koşullarda hayatını kaybettiğine dair hiçbir bilgi yer almadı. Mohamed Salah ise bu paylaşımı alıntılayarak, “Nasıl, nerede ve neden öldüğünü açıklayabilir misiniz?” sözleriyle UEFA’ya tepki gösterdi.