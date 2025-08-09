Mohamed Salah’tan UEFA’nın Taziye Mesajına Sert Yanıt: "Neden Öldüğünü de Açıklayabilir misiniz?"
Filistinli futbolcu Suleiman Al-Obeid, geçtiğimiz günlerde Gazze’de insani yardım sırasında hayatını kaybetti. UEFA, Al-Obeid için sosyal medya üzerinden kısa bir anma mesajı yayımladı ancak ölümüne ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı. Liverpool’un yıldız ismi Mohamed Salah ise bu mesajı alıntılayarak, “Nasıl, nerede ve neden öldüğünü açıklayabilir misiniz?” ifadelerini kullandı.
UEFA’nın kısa anma mesajına Salah’tan sert yanıt geldi.
İşte Salah'ın o paylaşımı 👇🏻
Al-Obeid’in ölümü, Gazze’deki çatışmalarda yaşamını yitiren sporculara bir yenisini ekledi.
