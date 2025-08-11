onedio
Flaş İddia: Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar İçin İstediği Ücret Ortaya Çıktı!

Flaş İddia: Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar İçin İstediği Ücret Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.08.2025 - 15:54

Hasan Can Kaya'nın pandemi döneminde Konuşanlar programıyla yıldızı parlamıştı. Kahkahaya boğan program çok kısa süre sonra Acun Ilıcalı'ya ait Acun Medya ile anlaşma yaparak Exxen'de yayınlanmaya başlamıştı. 2021 yılında Exxen'e geçen programın yeni sezonda platformda yer almayacağı açıklandı. Oda TV'den Sina Koloğlu, birkaç platformla görüşen Hasan Can Kaya'nın program için ne kadar istediğini açıkladı.

Kaynak: Oda TV / Sina Koloğlu

Pandemide hayatımıza giren Konuşanlar'la yıldızı parlayan Hasan Can Kaya, kısa sürede büyük bir ün kazandı.

Program o kadar izlendi ki YouTube'da yayınlanırken bir anda Acun Medya'yla anlaşıldı ve Exxen'de yayınlanmaya başladı. Büyük ilgi gören ve 4 senedir Exxen'de yayınlanan Konuşanlar'ın gelecek sezon platformdan ayrılacağı açıklandı.

Oda TV yazarı Sina Koloğlu, Konuşanlar'ın Exxen'den ayrılmasının ardından önemli bir iddia ortaya attı.

İddiaya göre, Exxen'den ayrılan Hasan Can Kaya birkaç platformla birden görüşüyor. Platformlardan ne kadar istediğini soran Sina Koloğlu, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar için 300-350 bin dolar istediğini iddia etti.

