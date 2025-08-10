Son Yıllara Damga Vurmuş Gizem Dolu 15 Film Önerisi

Bir zamanların gazetecisi, podcast yapayım derken karanlık bir olaya takılır. Siyah bir tuğla hikâyesi, dinleyici kitlesi ve kendi aklını sorgulamasına neden olur. Her veri, onu daha fazla yalnızlaştırır. Gerçeklik bulanıklaşırken gizem dorukta olur. Teknoloji ve zihin sınırlarında dolaşır.