Son Yıllara Damga Vurmuş Gizem Dolu 15 Film Önerisi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.08.2025 - 08:01

Gizem sinemasının büyülü dünyasına hoş geldiniz. Son beş yılın en etkileyici, düşündürücü ve merak uyandıran yapımlarını sizin için derledik. Klasik dedektiflikten psikolojik gerilime, doğaüstü gizemlerden gerçek suç olaylarına uzanan geniş bir yelpazede, zekânızı zorlayacak ve sınırlarınızı test edecek filmler burada!

1. The Kid Detective (2020)

1. The Kid Detective (2020)

Abe Applebaum, bir zamanlar çocuk dedektiflikle ünlenmiş biridir; şimdi yetişkin olarak küçük bir kasabada sıradan bir hayat sürmektedir. Liseli bir genç, kaybolan erkek arkadaşının izini sürmesi için onun desteğini ister. Aynı zamanda, küçüklüğünden beri taşıdığı başarısızlık duygusuyla yüzleşir. Kasabanın sırları ve geçmişteki hatalar arasında çözüm arar. Gizem, kişisel bir yolculukla iç içe geçer. Sonuçta, eski zaaflarının tadını alacağı bir vaka üstündedir.

2. Last Night in Soho (2021)

2. Last Night in Soho (2021)

Ellie Turner, 1960’ların Londra’sına hayran genç bir moda öğrenciidir. Bir gece, geçmişe dair canlı ve tuhaf rüyalar görmeye başlar. Bu rüyaların içinde güzel ama kaotik bir yaşamla karşılaşır. Geçmiş ve günümüz arasında bağ kuruldukça, gerçeklik yıpranır. Rüyaların karanlık dönüşü, Ellie’nin güvenini sarsar. Gizemin odak noktası bir dönem havası kadar insan psikolojisidir.

3. See How They Run (2022)

3. See How They Run (2022)

1970'lerde Londra’daki bir tiyatro sahnesinde, bir yönetmenin bir tiyatro provaları sırasında ölmesi ortalığı karıştırır. Ünlü dedektif Poirot, olayı çözmek için olaya dahil olur. Tiyatro ekibinin renkli karakterleri arasında gizli bağlantılar ortaya çıkar. Kurgu, tiyatronun kendisi kadar şaşırtıcı şekillerde ilerler. Gizem, hem sahne arkasını hem izleyici algısını sorgulatır. Her karakterin payı ve sırrı vardır.

4. Medusa Deluxe (2022)

4. Medusa Deluxe (2022)

Lüks bir saç yarışmasında ani bir cinayet patlak verir. Yarışmacılar güzellikleri ve başarılarıyla değil, rekabetle dikkat çeker. Polis, katili belirlemeye çalışırken sahnedeki entrikalar çözülür. Her saç tasarımı, bir iz taşıyordur. Güzellik, oyun ve şiddet iç içe geçer. Gizem, grotesk bir düzleme taşınır.

5. Vengeance (2022)

5. Vengeance (2022)

New York’ta yaşayan Ben Manalowitz, eski bir ilişkisinin ölümünü duyunca Texas’a gider. Cenazede tanık olduğu bazı tutarsızlıklar dikkatini çeker. Ölümün ardındaki gerçek, onu daha fazlasını öğrenmeye iter. Küçük kasabanın sırları, gün yüzüne çıkmayı bekler. Yerel halkla dostluk ve şüphe arasında gidip gelir.

6. Monolith (2023)

6. Monolith (2023)

Bir zamanların gazetecisi, podcast yapayım derken karanlık bir olaya takılır. Siyah bir tuğla hikâyesi, dinleyici kitlesi ve kendi aklını sorgulamasına neden olur. Her veri, onu daha fazla yalnızlaştırır. Gerçeklik bulanıklaşırken gizem dorukta olur. Teknoloji ve zihin sınırlarında dolaşır.

7. The Night of the 12th (2023)

7. The Night of the 12th (2023)

Fransız bir cinayet olayında polis kaptanı Vivés, özellikle obsesif şekilde davayı takip eder. Kurbanın hikayesi, küçük dokunuşlarla büyük bir gizeme dönüşür. Suç, sadece fiziksel değil, sözsüz izlerle örülüdür. Yavaş ilerleyen soruşturma, karakterin içine işlemiş. Duygular ve meslekî sınırlar iç içe geçer. çözüm, sessiz ama güçlüdür.

8. Somebody (2024)

8. Somebody (2024)

Güney Kore’de geçen bu yapım, yalnız bir annenin hayatının tuhaf bir olay sonrası ardından nasıl parçalandığını anlatır. Bir webtoon uyarlamasında, sıradışı gelişmeler onu sürükler. Hayatındaki dengeler, gizemli bir yabancının varlığıyla sarsılır. Her hareket, daha derine gömülü soruları tetikler. Küçük detaylar, büyük sonuçlar doğurur. Gizem, duygusal gerçeklerle yoğrulur.

9. Altered Reality (2024)

9. Altered Reality (2024)

Zengin bir iş adamı, kaybolan çocuğunun ölüm mü yoksa kaçırılma mı olduğunu anlamaya çalışır. Geçmiş, olayların kilit noktasıdır. Gerçeği bulmak için eski defterler açılır. Anılar ve simgeler arasında doğrular aransa da, cevap net değildir. Kayıp üzerinden kurulan duygusal yapı güçlüdür. Gizem, hem içsel hem dışsal bir yolculuktur.

10. A Haunting in Venice (2023)

10. A Haunting in Venice (2023)

Hercule Poirot, doğaüstü olayların olduğu bir Venedik evine davet edilir. Kara bir masal atmosferiyle karşılaşır. Şüphe, sırlar ve hayaletimsi izler arasında gezinir. Korku ve dedektiflik iç içedir. Kumarbaz bir kurgu değil, soğuk bir huzursuzluktur. Gizem, medeni bir şehrin karanlık köşelerinde saklıdır.

11. The Empty Man (2020)

11. The Empty Man (2020)

Emekli bir polis memuru, kaybolan bir genç kızı ararken esrarengiz bir tarikatı keşfeder. Metafizik ögeler ve gerçeküstü semboller ortaya çıkar. Geleneksel polis soruşturmasından çıkıp başka bir boyuta geçer. Tehlike ve inanmak arasında kalır. Gizem, ölüm ve doğaüstü arasında sıkışır. Sonunda cevap değil, soru bırakır.

12. Alone (2020)

12. Alone (2020)

Yeni dul kalmış bir kadın, izole bir ortamda kaçırılır. Kurtulup vahşi doğaya atılmak zorunda kalır. Peşindeki kişi hem insan hem doğaysa, kaçış daha zordur. Uyumak, güvenmek imkânsızdır. Hayatla ölümün sınırında bir mücadeledir. Gizem, kovalamacanın gerilimiyle içli dışlıdır.

13. Black Box (2020)

13. Black Box (2020)

Bir baba, karısının ölümünün ardından hafızasını kaybeder. Deneysel bir tedaviyle yeniden anılarına ulaşmaya çalışırken gerçeklik sorgulanır. Hatırlananlar, bir yanılsama da olabilir. Bellek, hem kurtuluş hem hapistir. Gerçek, zihnin labirentinde gizlenmiştir. Gizem, insan zihninin derinliklerine iner.

14. Sputnik (2020)

14. Sputnik (2020)

Uzaydan dönen bir astronot, bedeninde bilinmeyen bir canlı taşır. Bilim, doğaüstüyle karşı karşıyadır. Uzay, yeni bir korku halini alır. Kaçınılmaz yüzleşmeler başlar. Gizem, hem fiziksel hem metaforik olarak bedenin içine yerleşir. Müdahale edilmezse, sonuç korkunçtur.

15. Escape from Pretoria (2020)

15. Escape from Pretoria (2020)

Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde, iki siyasi tutuklu Güney Afrika’dan kaçmaya çalışır. Zaman daraldıkça plan dikkatlice uygulanmalıdır. Her adımda güven ve tehlike iç içedir. Sabotaj, cesaret ve kaçış üçgeninde ilerler. Kaçış planı sadece fiziksel değil, psikolojik de derindir. Gizem, umut ve tutsaklık arasında dans eder.

