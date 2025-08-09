Fragmanı İlk Günden 26 Milyon Kez İzlenmişti: Weapons Filmi Beyaz Perdede İzleyiciyle Buluştu!
Weapons filmi, vizyona girişinde gişelerde güçlü bir başlangıç yaptı. Üstelik ön gösterim hasılatıyla popüler korku yapımlarını geride bırakmayı başardı. Bu güçlü başlangıç, özellikle korku ve gizem türü izleyicilerinden yoğun ilgi gördüğünü kanıtladı ve yapımın yılın en çok konuşulan korku filmlerinden biri olacağı beklentisini güçlendirdi.
İlgilileri bilir ki filmin fragmanı yayınladığı ilk gün 26 milyon kez izlenmişti. Uzun süredir vizyona girecek filmler için bu rakamlarla karşılaşmıyorken Weapons umut vadetti. Gelin detaylara geçelim!
Fragmanı şöyle bırakalım 👇
Yönetmenlik ve senaryo Zach Cregger’e ait.
Film, ön gösterimlerde etkileyici bir çıkış yaptı.
