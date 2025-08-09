onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Fragmanı İlk Günden 26 Milyon Kez İzlenmişti: Weapons Filmi Beyaz Perdede İzleyiciyle Buluştu!

Fragmanı İlk Günden 26 Milyon Kez İzlenmişti: Weapons Filmi Beyaz Perdede İzleyiciyle Buluştu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.08.2025 - 15:20

Weapons filmi, vizyona girişinde gişelerde güçlü bir başlangıç yaptı. Üstelik ön gösterim hasılatıyla popüler korku yapımlarını geride bırakmayı başardı. Bu güçlü başlangıç, özellikle korku ve gizem türü izleyicilerinden yoğun ilgi gördüğünü kanıtladı ve yapımın yılın en çok konuşulan korku filmlerinden biri olacağı beklentisini güçlendirdi. 

İlgilileri bilir ki filmin fragmanı yayınladığı ilk gün 26 milyon kez izlenmişti. Uzun süredir vizyona girecek filmler için bu rakamlarla karşılaşmıyorken Weapons umut vadetti. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fragmanı şöyle bırakalım 👇

Yönetmenlik ve senaryo Zach Cregger’e ait.

Yönetmenlik ve senaryo Zach Cregger’e ait.

Hikaye, aynı sınıftan 17 çocuğun gece saatlerinde evlerinden koşarak çıkması ve gizemli bir şekilde kaybolmasıyla başlıyor. Bu durum, öğretmen Justine Gandy’nin şüpheli hale gelmesine ve kasabada panik ile paranoyanın yayılmasına neden oluyor. Film, olayları öğretmen, polis, bir baba ve diğer kasaba sakinlerinin bakış açısından çok katmanlı olarak anlatıyor.

Film, ön gösterimlerde etkileyici bir çıkış yaptı.

Film, ön gösterimlerde etkileyici bir çıkış yaptı.

Weapons filminin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Josh Brolin, kayıp çocuklardan birinin babası Archer Graff’i canlandırırken, Julia Garner öğrencilerinin kayboluşuyla suçlanan öğretmen Justine Gandy rolünde. Alden Ehrenreich, olayı araştıran polis memuru Paul Morgan’ı; Cary Christopher ise hikâyenin merkezindeki tek hayatta kalan çocuk Alex Lilly’yi oynuyor. Austin Abrams, Benedict Wong, Amy Madigan, June Diane Raphael ve Justin Long gibi isimler de farklı karakterlerle bu gerilim dolu hikayede yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın